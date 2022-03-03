Люди

Забирайся з України! Кияни, які пережили Другу світову війну, звернулися до Путіна

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Березня 2022, 04:00

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