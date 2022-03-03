Забирайся з України! Кияни, які пережили Другу світову війну, звернулися до Путіна

Кияни, які в дитинстві пережили трагедію Бабиного Яру, звернулися до Володимира Путіна.

Стареньким доводиться вже сьомий день сидіти у бомбосховищах.

Путін! Забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру. Щоб ти здох! — звернулися бабусі до російського диктатора.

Імперії зла Росії ніколи не здолати неньку-Україну, тому що для наших чоловіків бути в теробороні — не обов’язок, а привілей. Дивися, що розповів журналіст та публіцист Павло Казарін про територіальну оборону та ситуацію в Києві.