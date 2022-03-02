Бути в теробороні — не обов’язок, а привілей. Казарін про настрій захисників та ситуацію в Києві

Журналіст та публіцист Павло Казарін разом з багатьма іншими чоловіками та жінками доєднався до лав територіальної оборони Києва.

Він розповів про героїзм та відвагу наших земляків, які готові боронити свою землю за будь-яких умов.

Бути в теробороні — це не обов’язок, а привілей. Я знаю багатьох, хто теж хотів потрапити до лав тероборони, але їм сказали почекати, бо підрозділи укомплектовані. Це ще раз доводить ставлення українців до війни, — поділився журналіст.

Люди від 18 до 65 років з різним бойовим досвідом стають на захист свого міста та намагаються бути корисними.

Дивися, яка ситуація в Києві.