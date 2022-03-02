Быть в терробороне — не обязанность, а привилегия. Казарин о настроении защитников и ситуации в Киеве

Журналист и публицист Павел Казарин вместе со многими другими мужчинами и женщинами присоединился к территориальной обороне Киева.
Он рассказал о героизме и отваге наших земляков, готовых защищать свою землю при любых условиях.
Быть в терробороне — это не обязанность, а привилегия. Я знаю многих, кто тоже хотел попасть в ряды терробороны, но им сказали подождать, потому что подразделения укомплектованы. Это еще раз доказывает отношение украинцев к войне, — поделился журналист.
Быть в терробороне — это не обязанность, а привилегия. Я знаю многих, кто тоже хотел попасть в ряды терробороны, но им сказали подождать, потому что подразделения укомплектованы. Это еще раз доказывает отношение украинцев к войне, — поделился журналист.
Люди от 18 до 65 лет с разным боевым опытом становятся на защиту своего города и стараются быть полезными.
Смотри, какая ситуация в Киеве.