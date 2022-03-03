Убирайся из Украины! Киевляне, пережившие Вторую мировую войну, обратились к Путину

Киевляне, пережившие в детстве трагедию Бабьего Яра, обратились к Владимиру Путину.

Стареньким приходится уже седьмой день сидеть в бомбоубежищах.

Путин! Забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира. Чтоб ты сдох! — обратились бабушки к русскому диктатору.

Империи зла России никогда не преодолеть Украину, потому что для наших мужчин быть в терробороне — не обязанность, а привилегия. Смотри, что рассказал журналист и публицист Павел Казарин о территориальной обороне и ситуации в Киеве.