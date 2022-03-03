Искренне восхищаюсь мирными жителями! Зеленский о сопротивлении простых украинцев

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что за неделю войны России против Украины погибли почти 9000 российских оккупантов. Поэтому решил предупредить врага, что его не ждет ничего на нашей земле, кроме решительного отпора.

Они навсегда запомнят, что мы своего не отдадим!

Основные тезисы обращения Вікна собрали ниже:

Мы народ, который через неделю сломал планы врага. Планы, которые строились годами и были подло просчитаны с ненавистью к нашей стране, нашим людям. К любым людям, у которых есть свобода и сердце.

Наши военные, пограничники, терроборона, даже простые фермеры берут российских военных в плен ежедневно. И все они говорят о том, что не знают, для чего они здесь.

Несмотря на то, что их больше, моральное состояние врага стабильно ухудшается. От нас, от всех, кто выгоняет врага всем стреляющим.

Украинцы бьют врага и без оружия. Я искренне восхищаюсь мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя и других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им все. Перекрывая дороги, люди выходят перед вражеской техникой. Это очень опасно, но как это мужественно. Это тоже спасение.

Если они куда-нибудь и зашли, то только временно. Прогоним их с позором. Как делают это те люди, что выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы.

Каждый оккупант должен знать, что он здесь ничего не получит. У него не будет здесь ни одной тихой минуты.

Оккупанты получат от украинцев только одно – отпор. Лютый отпор, чтобы они навсегда запомнили, что мы своего не отдаем.

Они запомнят, что такое Отечественная война, потому что для нас, украинцевш, это настоящая Отечественная война.

Наша армия делает все, чтобы сломать врага окончательно. Около 9 тысяч убитых россиян за одну неделю.

На николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолетов забирать своих 200-х и 300-х. 19 лет, 20 лет — что они видели в жизни, кроме єтого, кроме вторжения на чужую землю?

Сегодня были очередные переговоры с участниками антивоенной коалиции. Блестящий результат на Генеральной ассамблее ООН. 141 государство требует от России убраться из Украины.

141 государство за нас. За Россию – только четыре. Среди них – Северная Корея, Эритрея и Беларусь. Вот такие друзья, а других не будет у государства, не умеющего жить в мире.

Было проведено совещание с главами областей городов Украины.

Наши ребята на местах работают над тем, чтобы организовать Зеленый коридор. Вывезти гражданских и ввезти лекарства в такие города как Волноваха и города Киевской, Сумской, Харьковской областей и на Юге Украины. Однако это очень сложно, потому что нам противостоит террор.

Я уверен, террор проигрывает благодаря нашим героям.

Сегодня был подписан приказ о присвоении звания Герой Украины 15-ти защитникам нашей Родины.

Все 40 миллионов, как эти 15 героев. Слава Украине!

Поэтому если вы хотите дать достойный отпор врагу, читайте, что рассказывает Алексей Арестович о национальной игре украинцев, способной приблизить победу. Вместе мы одолеем все!