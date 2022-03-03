Искренне восхищаюсь мирными жителями! Зеленский о сопротивлении простых украинцев

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что за неделю войны России против Украины погибли почти 9000 российских оккупантов. Поэтому решил предупредить врага, что его не ждет ничего на нашей земле, кроме решительного отпора.
Они навсегда запомнят, что мы своего не отдадим!
Они навсегда запомнят, что мы своего не отдадим!
Основные тезисы обращения Вікна собрали ниже:
Все 40 миллионов, как эти 15 героев. Слава Украине!
Все 40 миллионов, как эти 15 героев. Слава Украине!
Поэтому если вы хотите дать достойный отпор врагу, читайте, что рассказывает Алексей Арестович о национальной игре украинцев, способной приблизить победу. Вместе мы одолеем все!