Занимаются мародерством и радуются алкоголю: новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ

После четырех недель полномасштабной войны в Украине россияне поняли, что нападать на нас было плохой идеей. Они осознают, что домой вернутся не все и возвращаться может быть некуда, ведь Россия может развалиться.

СБУ продолжает перехватывать телефонные разговоры захватчиков с их родными. Оккупанты жалуются, что деморализованы, боятся погибнуть в Украине. А еще не скрывают — здесь они не воюют, а занимаются мародёрством. Больше всего радуются, когда удается украсть алкоголь.

А еще, как оказывается, захватчики знают историю и она существенно отличается от той, что рассказывал им Путин.

Деморализованные военные сдаются в плен и рассказывают одну и ту же сказочку о том, что были на учениях и случайно попали в Украину.

Между тем, в России пытаются скрыть свое поражение и говорят, что никто не собирался захватывать Киев за три дня. Более того, такую большую европейскую страну за месяц демилитаризировать невозможно.

Однако в Украине до сих пор продолжаются бои, в некоторых областях тяжело передвигаться. Раньше мы показывали карту боевых действий и рассказывали, какие направления сейчас опасны.