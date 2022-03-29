Мародерять та радіють алкоголю: нові перехоплені розмови окупантів від СБУ

Після чотирьох тижнів повномасштабної війни в Україні росіяни зрозуміли, що нападати на нас було поганою ідеєю. Вони усвідомлюють, що додому повернуться не всі та й повертатися не буде куди, адже Росія може розвалитися.
СБУ продовжує перехоплювати телефонні розмови загарбників з їхніми рідними. Окупанти скаржаться, що деморалізовані, бояться загинути в Україні. А ще не приховують — тут вони не воюють, а мародерять.
Найбільше радіють, коли вдається вкрасти алкоголь.
А ще, як виявляється, загарбники знають історію і вона суттєво відрізняється від тієї, що розповідав їм Путін.
А ще, як виявляється, загарбники знають історію і вона суттєво відрізняється від тієї, що розповідав їм Путін.
Деморалізовані військові здаються в полон і розповідають одну й ту саму казочку про те, що були на навчаннях і випадково потрапили в Україну.
Тим часом в Росії намагаються приховати свою поразку і кажуть, що ніхто не збирався захоплювати Київ за три дні. Ба більше, що таку велику європейську країну за місяць демілітаризувати неможливо.
Проте в Україні досі тривають бої, в деяких областях важко пересуватися. Раніше ми показували карту бойових дій та розповідали, які напрямки зараз небезпечні.