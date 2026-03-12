Чи можна спалювати сухі гілки на подвір’ї: що каже закон і скільки доведеться заплатити

З приходом весни або осені кожен власник приватного будинку чи дачі стикається з однією і тією ж проблемою: куди подіти залишки після обрізки саду? Раніше розпалене багаття було нормою, але сьогодні за такий спосіб утилізації можна поплатитися спокоєм і чималою сумою в гаманці.

Розбираємося в актуальних правилах, щоб твоє прибирання було безпечним і законним.

Чи можна спалювати гілки дерев на городі: що каже закон

Багато господарів впевнені, що на власній території вони мають право робити що завгодно. Проте українське законодавство трактує це інакше. Відповідно до екологічних норм та правил благоустрою, розведення відкритих багать із рослинними залишками заборонено. На запитання, чи можна спалювати гілки дерев на городі, відповідь юристів однозначна: ні.

Це пов’язано не лише з ризиком пожеж, а й з викидами шкідливих речовин у повітря. Під час горіння деревини, особливо якщо вона волога, виділяється чадний газ та мікрочастинки пилу, які осідають у легенях сусідів.

Крім того, у воєнний стан дим від багать може дезорієнтувати сили ППО або бути сприйнятим як наслідок прильоту.

Який штраф за паління гілок чекає на порушників

Якщо ви все ж вирішили ігнорувати заборони, варто пам’ятати, що який штраф за паління гілок доведеться сплатити у разі візиту інспекторів. Сьогодні суми адміністративних стягнень є досить суворими:

Для приватних осіб — від 3 060 до 6 120 гривень;

Для підприємців та посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень .

Якщо ж вогонь вийде з-під контролю і спричинить масштабну пожежу (наприклад, перекинеться на ліс або сусідські будівлі), адміністративна відповідальність може перерости у кримінальну.

Чи можна спалювати сухі гілки та чи можна спалювати гілля у мангалі

Часто виникає дискусія: а як щодо контрольованого вогню? Наприклад, чи можна спалювати сухі гілки або чи можна спалювати гілля для приготування їжі?

Закон робить невеликий виняток для мангалів, барбекю та закритих печей.

Використання невеликої кількості дров чи сухого гілля для розпалювання вогню з метою приготування їжі зазвичай не карається, якщо ви дотримуєтесь дистанції від будівель (не менше 5-10 метрів) і тримаєте під рукою засоби пожежогасіння. Проте повноцінне знищення купи сміття під виглядом шашлику інспектори швидко розпізнають.

Що робити з обрізаними гілками: сучасні альтернативи багаттю

Коли стає зрозуміло, чи можна спалювати гілки дерев (а точніше — чому цього не варто робити), виникає питання логістики. Куди подіти обрізки?

Ось кілька перевірених методів, що робити з обрізаними гілками:

Подрібнювач (шредер). Це найкраща інвестиція для саду. Після переробки гілля перетворюється на чудову тріску (мульчу), якою можна засипати клумби або пристовбурні кола дерев для збереження вологи;

Компостування. Тонкі пагони можна подрібнити сокирою і закласти у нижній шар компостної купи. Вони створять необхідний дренаж;

Спеціалізоване вивезення. Багато комунальних служб або приватних компаній пропонують послугу вивезення великогабаритного садового сміття;

Високі грядки . Гілля середньої товщини — ідеальна основа для створення теплих грядок за методом Хольцера. Вони довго гниють, забезпечуючи рослини поживними речовинами роками.

Бережи екологію, свої нерви та гроші. Сучасне садівництво — це про переробку, а не про знищення вогнем.

