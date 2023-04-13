Чим змащувати форми для пасок: список найкращих інгредієнтів

Паска — особлива випічка, тому і форма для неї потрібна особлива, адже на деці її не пропечеш. Часто господині йдуть шляхом найменшого опору та купують готові паперові форми для великодньої випічки.

Але багато хто використовує для цього гофровані металеві форми, з силікону, бляшанки й т.д. Чим змащувати форми для пасок — читай у матеріалі.

Чим змащувати форми для пасок: варіант з паперу

Паперові форми — найлегші та найпростіші помічники для великодньої випічки. Їх просто потрібно на одну третину заповнити тістом та поставити на вистоювання.

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Перед випіканням паперові форми не змащують попередньо олією, адже після випікання паски не потрібно витягувати з форм.

Чим змащувати форми для паски з алюмінієвої фольги

Форми з алюмінієвої фольги потрібно змащувати зсередини рослинним або вершковим маслом. Також беруть топлений свинячий жир.

Виймають паски відразу після випікання, оскільки вони можуть відійти при остиганні. Форми для великодньої випічки з фольги відрізняються за формою (вони виходять трапецієподібними, як кекси).

Чим змащувати гофровані форми для випікання пасок

Щоб уникнути пригорання і прилипання, дно та стінки форми господині густо змащують розм’якшеним вершковим маслом і посипають дрібними сухарями.

Але потрібно пам’ятати, що використовуючи таку форму, на вигляд паска буде, як кекс. При цьому смак паски, звичайно ж, не зміниться.

Чим змащувати металеві форми для паски

Зараз є безліч магазинів, де можна знайти металеві форми для паски. Вони йдуть з антипригарним покриттям, роз’ємні. Форми з антипригарним покриттям схожі на чаші для мультиварки, адже вони невисокі, зі сплаву й вкриті спеціальним складом. Саме тому такі форми не потрібно змащувати.

Чим змащувати силіконові форми для пасок

Силіконові форми – дуже практична та гарна річ для випікання великодньої випічки. До того ж їх не потрібно заздалегідь змащувати або стелити промасленим папером. Найчастіше вони невеликих розмірів, але після випікання паски дуже легко та просто відокремлюються від форми.

Чим змащувати бляшанки для випікання пасок

Дуже часто господині беруть бляшанки з-під консервів для випікання пасок. Перед тим як розпочати випікання, дно та стінки форм необхідно вистелити промасленим папером або спеціальним папером для випічки. Тоді випічка не прилипатиме.

Чим змащувати каструлі та сталеві чашки для випікання пасок

Каструлі для випічки можуть бути емальовані, металеві або алюмінієві, тільки останні потрібно обов’язково застелити зсередини промасленим папером.

Паски в каструлях виходять присадкуватими. Але для любителів маленьких пасок є сталеві чи емальовані похідні кружки.

Висоту паски також можна регулювати, наростивши стінки за допомогою паперу. Їх зручно виймати з духовки, тому що у них досить великі ручки.

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