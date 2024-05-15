День сім’ї поза екраном: наші телеведучі поділилися історіями про свої родини та звичаї

День сім’ї, що святкується 15 травня — не просто чергова дата. Це зайва можливість висловити почуття до тих, хто робить наше життя особливим. Про своїх найближчих людей і що для них значить це свято, розповіли телеведучі StarlightMedia та марафону Єдині новини.

Вадим Карп’як

Щасливе життя і добрі традиції, в нашому сімейному розумінні, — це робити щось разом. Сім’я — це складний організм, коли треба вміти балансувати, щоб вміти зберігати своє я, але ділити його між сімома, тому і називається сім’я.

Головне — не розчинятися в сімейному житті повністю, щоб не втратити свою особистість.

Цього ми разом з коханою намагаємося вчити дітей, пояснюючи, що вони особистості, але саме спільний досвід різних занять разом, спільні переживання — роблять нашу сім’ю сім’єю і дає відчувати себе щасливими.

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До повномасштабного вторгнення ми постійно практикували спільні заняття — разом дивитися кіно та мультики та їх обговорювати. Це дуже важливо, щоб кожен сказав, що йому сподобалося, що не сподобалося, чому сподобався саме цей герой, а чому ні?



Разом готувати їжу, разом доглядати наш сад, їздити гуляти, або мандрувати в гори. Дуже важливо цікавитися, що подобається саме дітям робити разом, бо їм інколи цікаве щось таке, про що ми навіть не думали (усміхається).

Зараз це, звісно, складніше, бо моя дружина і діти за кордоном, але ми сідаємо онлайн і намагаємося обговорювати всі їхні події.

Молодший син Орест почав захоплюватися грою в шахи, тому планую з ним налаштувати доступ і грати в шахи онлайн, щоб підтримувати інтерес та мотивувати. Зі старшим сином почали часто ходити в кіно та обговорювати сюжет. Можна сказати, що ця традиція вже з’явилася під час війни.

Юлія Сеник

Родиною ми вечеряємо лише вдома, це наше важливе правило, яке бережемо. Це завжди цілий ритуал, я сервірую стіл, дістаю гарний посуд, прикрашаю оселю, щоб створити атмосферу затишку.

Під час війни стали більше цінувати можливість бути вдома, радіти простим, звичним речам.

За вечерею всі разом зустрічаємося й обговорюємо, що в кого сталося за день, спільно радимося з приводу тих, чи інших питань. Всі важливі рішення ухвалюємо спільно, враховуємо думку кожного члена родини.

Нова воєнна традиція, окрім точкових донатів — кожен за місяць має обов’язково щось зробити для фронту.

Ми з чоловіком закриваємо фінансові потреби наших захисників, Аріна робить мотиваційні речі: малює малюнки, передає листи, також скидаємо нашим друзям, рідним військовим відео віршиків, пісні у виконанні Аріни.

Тетяна Висоцька

Війна тим чи іншим чином торкнулася кожної української родини. Окрім болю і тривоги це спричинило переосмислення ідентичності нації загалом і сили родини зокрема. Наша сімʼя — не виключення.

Все важливе — почуття, повага, партнерство війна посилює, все неважливе стає зайвим.

Бажаю кожній родині пройти випробування війною без втрат і з відчуттям міцного плеча!

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