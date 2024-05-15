День сім’ї поза екраном: наші телеведучі поділилися історіями про свої родини та звичаї

День сім’ї, що святкується 15 травня — не просто чергова дата. Це зайва можливість висловити почуття до тих, хто робить наше життя особливим. Про своїх найближчих людей і що для них значить це свято, розповіли телеведучі StarlightMedia та марафону Єдині новини.
Щасливе життя і добрі традиції, в нашому сімейному розумінні, — це робити щось разом. Сім’я — це складний організм, коли треба вміти балансувати, щоб вміти зберігати своє я, але ділити його між сімома, тому і називається сім’я.
Головне — не розчинятися в сімейному житті повністю, щоб не втратити свою особистість.
Головне — не розчинятися в сімейному житті повністю, щоб не втратити свою особистість.
Цього ми разом з коханою намагаємося вчити дітей, пояснюючи, що вони особистості, але саме спільний досвід різних занять разом, спільні переживання — роблять нашу сім’ю сім’єю і дає відчувати себе щасливими.
До повномасштабного вторгнення ми постійно практикували спільні заняття — разом дивитися кіно та мультики та їх обговорювати. Це дуже важливо, щоб кожен сказав, що йому сподобалося, що не сподобалося, чому сподобався саме цей герой, а чому ні?
Разом готувати їжу, разом доглядати наш сад, їздити гуляти, або мандрувати в гори. Дуже важливо цікавитися, що подобається саме дітям робити разом, бо їм інколи цікаве щось таке, про що ми навіть не думали (усміхається).
Зараз це, звісно, складніше, бо моя дружина і діти за кордоном, але ми сідаємо онлайн і намагаємося обговорювати всі їхні події.
Молодший син Орест почав захоплюватися грою в шахи, тому планую з ним налаштувати доступ і грати в шахи онлайн, щоб підтримувати інтерес та мотивувати. Зі старшим сином почали часто ходити в кіно та обговорювати сюжет. Можна сказати, що ця традиція вже з’явилася під час війни.
Родиною ми вечеряємо лише вдома, це наше важливе правило, яке бережемо. Це завжди цілий ритуал, я сервірую стіл, дістаю гарний посуд, прикрашаю оселю, щоб створити атмосферу затишку.
Під час війни стали більше цінувати можливість бути вдома, радіти простим, звичним речам.
За вечерею всі разом зустрічаємося й обговорюємо, що в кого сталося за день, спільно радимося з приводу тих, чи інших питань. Всі важливі рішення ухвалюємо спільно, враховуємо думку кожного члена родини.
Нова воєнна традиція, окрім точкових донатів — кожен за місяць має обов’язково щось зробити для фронту.
Нова воєнна традиція, окрім точкових донатів — кожен за місяць має обов’язково щось зробити для фронту.
Ми з чоловіком закриваємо фінансові потреби наших захисників, Аріна робить мотиваційні речі: малює малюнки, передає листи, також скидаємо нашим друзям, рідним військовим відео віршиків, пісні у виконанні Аріни.
Війна тим чи іншим чином торкнулася кожної української родини. Окрім болю і тривоги це спричинило переосмислення ідентичності нації загалом і сили родини зокрема. Наша сімʼя — не виключення.
Все важливе — почуття, повага, партнерство війна посилює, все неважливе стає зайвим.
Все важливе — почуття, повага, партнерство війна посилює, все неважливе стає зайвим.
Бажаю кожній родині пройти випробування війною без втрат і з відчуттям міцного плеча!
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