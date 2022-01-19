Хочеш розбагатіти — інвестуй в каву: чому напій став дорожчим за золото

З кожним роком у країні зростають ціни. Якщо раніше різниця була не особливо помітною, то зараз наш гаманець відчутно страждає.

На такий сильний ріст цін вплинула, зокрема, пандемія, адже це явище негативно позначилось на світовій економіці.

Найбільші світові держави змінили монетарну політику.

Грошей унаслідок емісії побільшало, тож їх спочатку почали інвестувати в дорогоцінні метали, а згодом — у купівлю сировини та виробництво.

В результаті вартість кави зросла на 78,2%, а золото, навпаки, подешевшало на 4%, повідомляє Обозреватель.

Чому зросли ціни

У найпіковіший момент пандемії — березень 2020 року — розпочалась емісія. Тобто процес нарощування грошової маси.

Цей процес запустили центральні банки найбільших країн — Федеральна резервна система США, Банк Англії тощо.

Тож інвестори вирішили скуповувати не дорогоцінні метали, а сировину, щоб їхні заощадження не потрапили під інфляцію.

Ціни на основні сировинні товари (ф’ючерси, за умови постачання в майбутньому) показують стрімку динаміку. Так, у продовольчій групі найбільше зросли:

кава +78,2%

кукурудза +23,3%

пшениця +22,4%

цукор +21,3%

соєві боби +2,5%

Тобто інвестувати в купівлю кави стало в рази вигідніше, ніж купувати золото або срібло.

Інші причини здорожчання кави

Як би дивно не здавалося, але погода теж відіграла чималу роль у здорожчанні кави.

Через масштабні заморозки на плантаціях у Бразилії кавових зерен минулого року значно поменшало.

Також здорожчала доставка кави — удев’ятеро.

Ціна чашки напою в кав’ярні підскочила, тому що на неї впливають ціни на газ, воду, електроенергію тощо.

Як це позначиться на звичайному покупцеві

Економічний експерт Андрій Шевчишин прогнозує: вартість кави зростатиме для споживачів через збільшення вартості зерен та глобальні тренди.

Утім, загалом ситуація на ринках ще може кардинально змінитися, як це сталося з дорогоцінними металами.

Якщо зараз попит має сировина, то згодом ціни можуть коригуватися.

А чи знав(-ла) ти про такий напій, як кава з какао, і що він дуже корисний для організму? Подібне поєднання може здивувати, але це дуже смачно. Раніше ми розповідали про те, чим корисна кава з какао.