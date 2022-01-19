Хочешь разбогатеть — инвестируй в кофе: почему напиток стал дороже золота

С каждым годом в стране растут цены. Если раньше разница была не особо ощутимой, то сейчас наш кошелек заметно страдает.
На такой сильный рост цен повлияла, в частности, пандемия, ведь это явление негативно сказалось на мировой экономике.
Крупнейшие мировые страны сменили монетарную политику.
Денег в результате эмиссии стало больше, поэтому их сначала начали инвестировать в драгоценные металлы, а затем — в покупку сырья и производство.
Денег в результате эмиссии стало больше, поэтому их сначала начали инвестировать в драгоценные металлы, а затем — в покупку сырья и производство.
Вследствие этого стоимость кофе выросла на 78,2%, а золото, наоборот, подешевело на 4%, сообщает Обозреватель.
В самый пиковый момент пандемии — март 2020 года — началась эмиссия. То есть процесс наращивания денежной массы.
Этот процесс был запущен центральными банками крупнейших стран — Федеральной резервной системой США, Банком Англии и т.д.
Так что инвесторы решили скупать не драгоценные металлы, а сырье, чтобы их сбережения не попали под инфляцию.
Так что инвесторы решили скупать не драгоценные металлы, а сырье, чтобы их сбережения не попали под инфляцию.
Цены на основные сырьевые товары (фьючерсы, при условии поставки в будущем) показывают стремительную динамику.
Так, в продовольственной группе больше всего выросли:
То есть инвестировать в покупку кофе стало в разы выгоднее, чем покупать золото или серебро.
Как бы странно ни казалось, но погода тоже сыграла немалую роль в удорожании кофе.
Из-за масштабных заморозков на плантациях в Бразилии кофейных зерен в прошлом году значительно уменьшилось.
Из-за масштабных заморозков на плантациях в Бразилии кофейных зерен в прошлом году значительно уменьшилось.
Также подорожала доставка кофе — в девять раз.
Цена чашки напитка в кафе подскочила, потому что на нее влияют цены на газ, воду, электроэнергию и т.д.
Экономический эксперт Андрей Шевчишин прогнозирует, что стоимость кофе будет расти для потребителей из-за увеличения стоимости зерен и глобального тренда.
Впрочем, ситуация на рынках еще может кардинально измениться, как это произошло с драгоценными металлами.
Если сейчас есть спрос на сырье, то впоследствии цены могут корректироваться.
А знал(-а) ли ты о таком напитке, как кофе с какао, и что он очень полезен для организма? Подобное сочетание может удивить, но это очень вкусно. Ранее мы рассказывали о том, чем полезен кофе с какао.