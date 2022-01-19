Хочешь разбогатеть — инвестируй в кофе: почему напиток стал дороже золота

С каждым годом в стране растут цены. Если раньше разница была не особо ощутимой, то сейчас наш кошелек заметно страдает.

На такой сильный рост цен повлияла, в частности, пандемия, ведь это явление негативно сказалось на мировой экономике.

Крупнейшие мировые страны сменили монетарную политику.

Денег в результате эмиссии стало больше, поэтому их сначала начали инвестировать в драгоценные металлы, а затем — в покупку сырья и производство.

Вследствие этого стоимость кофе выросла на 78,2%, а золото, наоборот, подешевело на 4%, сообщает Обозреватель.

Почему выросли цены

В самый пиковый момент пандемии — март 2020 года — началась эмиссия. То есть процесс наращивания денежной массы.

Этот процесс был запущен центральными банками крупнейших стран — Федеральной резервной системой США, Банком Англии и т.д.

Так что инвесторы решили скупать не драгоценные металлы, а сырье, чтобы их сбережения не попали под инфляцию.

Цены на основные сырьевые товары (фьючерсы, при условии поставки в будущем) показывают стремительную динамику.

Так, в продовольственной группе больше всего выросли:

кофе +78,2%

кукуруза +23,3%

пшеница +22,4%

сахар +21,3%

соевые бобы +2,5%

То есть инвестировать в покупку кофе стало в разы выгоднее, чем покупать золото или серебро.

Другие причины подорожания кофе

Как бы странно ни казалось, но погода тоже сыграла немалую роль в удорожании кофе.

Из-за масштабных заморозков на плантациях в Бразилии кофейных зерен в прошлом году значительно уменьшилось.

Также подорожала доставка кофе — в девять раз.

Цена чашки напитка в кафе подскочила, потому что на нее влияют цены на газ, воду, электроэнергию и т.д.

Как это отразится на обычном покупателе

Экономический эксперт Андрей Шевчишин прогнозирует, что стоимость кофе будет расти для потребителей из-за увеличения стоимости зерен и глобального тренда.

Впрочем, ситуация на рынках еще может кардинально измениться, как это произошло с драгоценными металлами.

Если сейчас есть спрос на сырье, то впоследствии цены могут корректироваться.

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