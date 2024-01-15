Коли і як сіяти перець на розсаду навесні 2024: особливості посіву

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Сьогодні ти дізнаєшся, коли саме сіяти перець на розсаду навесні 2024 року та які особливі умови йому треба для комфортного проростання.

Коли сіяти перець на розсаду навесні 2024

Сіяти перець, як і інші культури, треба в сприятливий для цього день, адже це впливає на врожайність. За місячним циклом, це зростальна фаза та повний місяць. Перелік сприятливих днів для посіву можеш переглянути в посівному календарі.

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Сприятливими днями 2024 року для посіву перцю є:

Березень: 6-8, 10-13, 15-17, 29-30.

Також треба врахувати, куди саме ти садитимеш розсаду. Якщо плануєш пересаджувати перець у звичайну теплицю, то оптимальним часом для посіву розсади є початок березня, а для висадки — початок травня.

Варто зауважити, що перець — теплолюбна рослина, тож якщо ти хочеш пересадити розсаду перців у відкритий ґрунт, слід зачекати, доки він прогріється до +16+17 °C. Якщо температура опускається до +14 °C, рослини одразу припиняють ріст.

Особливості посіву розсади: які умови треба перцю для росту

Ґрунт

Отож, коли дату обрано, можна переходити до посіву розсади. Для цього слід підготувати хороший ґрунт. Перцю подобається пухкий, живильний, нейтральний, слабкокислий (pH 6-6,5) або стерильний.

Можна придбати готовий ґрунт у садових крамницях або приготувати потрібну ґрунтосуміш самостійно. Якою б не була суміш, її треба знезаразити, перш ніж додавати добрива.

Допоможе це зробити фунгіцид, наприклад, марганцівка. Субстрат треба кілька разів заморозити й розморозити або пропарити в духовці при температурі до 90°C.

Насіння

Коли ґрунт готовий, треба перевірити готовність насіння для посадки. Якщо воно укладене в спеціальну капсулу зі стимуляторами росту й добривами, то жодна підготовка непотрібна.

Якщо це звичайна насінинка, то її треба знезаразити у розчині перманганату калію, а потім помістити у розчин мінеральних добрив. Після цього можна переходити до процедури пророщування.

Для цього загорни насіння у вологу марлю чи тканину й помісти її у тепло. Найкраще буде покласти насіння в марлі на блюдце й накрити харчовою плівкою. Найкраще проростання відбувається за температури +20+23°C.

Місткість для посадки

Розсаду сіють в окремі горщики або скляночки діаметром 10 см і глибиною 10-12 см. Попередньо місткість для висадки потрібно помити в розчині марганцівки.

Як сіяти розсаду

Розклади насіння перцю пінцетом на поверхні ґрунту на відстані 1,5-2 см. Після цього притисни, зволож через сито чи методом нижнього поливу й присип ґрунтом. Накрий посів поліетиленовою плівкою чи склом.

Перші паростки розсади слід поливати раз на 6-7 днів добре відстояною водою, температура якої має бути не нижче від й+20+22 °C. Не можна допускати застою води — це загрожує загниванням і загибеллю розсади перцю.

Для посіву розсади перцю можна також використовувати торф’яні таблетки чи касети.

Якщо хочеш піти далі й посадити ще й цибулю, то читай наш матеріал. Ми розповіли, які терміни висадки цибулі навесні.

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