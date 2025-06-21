Стиль життя

Коли найдовший день у 2025 році та скільки він триватиме

Леся Манзюк, редакторка сайту 21 Червня 2025, 08:15
літнє сонцестояння 2025
Фото Unsplash

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