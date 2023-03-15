Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт: найкращі дні для гарного врожаю

В Україні петрушку вважають дуже популярною зеленню, яку додають у перші та другі страви, салати. Листя рослини цінують за смак та аромат, високий вміст вітамінів.
При цьому вирощувати зелень не так складно, як здається. Коли сіяти петрушку у відкритий ґрунт 2023 — читай у матеріалі.
Найчастіше сіють петрушку у березні та квітні. Це залежить від погоди та температури регіону.
В Україні краще робити це після того, як земля трохи прогріється, на початку чи в середині квітня. При цьому рослина не боїться холоду та заморозків.
Багато дачників звертають увагу на конкретні дати за місячним календарем, якщо йдеться про посадку чи посів культур. Найсприятливіші дні у 2023 для посіву петрушки:
Насіння попередньо замочують перед посадкою у відкритий ґрунт. При цьому важливо знайти правильне місце і підготувати грядку з ґрунтом.
Перед посівом слід внести в землю добрива (наприклад, перегній, компост тощо).
Перед посівом слід внести в землю добрива (наприклад, перегній, компост тощо).
Також вносять пісок чи торф. Землю при цьому розпушують, рясно поливають, ущільнюють і роблять рядки на посів з відстанню 15–20 см один від одного.
Глибина має бути до 2 см. Після посіву поливати петрушку спочатку не можна. Робити це краще після перших сходів зелені.
Після сходу потрібно поливати рослини в міру того, як висихає ґрунт. Після цього потрібно петрушку проріджувати, прополювати та видаляти бур’яни. Поливати грядку слід увечері.
Якщо ти вже удобрив(-ла) землю до сівби, то додатково вносити ті чи інші корисні компоненти не потрібно. Збирати петрушку можна будь-коли, в міру її розвитку. Зберігають гілочки сушені або заморожені.
Раніше ми розповідали, що можна садити в березні.
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