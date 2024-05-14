Майк Тайсон — Джейк Пол: коли відбудеться двобій колишнього чемпіона та початківця у світі боксу

Не встиг ще початись перший поєдинок між Усиком та Ф’юрі, якого так чекали вболівальники світу боксу, як уже з’являються питання, коли ж чекати на бій Майк Тайсон — Джейк Пол. Адже в цьому двобої зіткнуться представник професійного рингу та блогер і разом з тим спортсмен-початківець.
Колишній чемпіон Майк Тайсон та відеоблогер Джейк Пол останній раз перебували на одному ринзі у 2020 році. Проте тоді їхніми супротивниками були інші спортсмени.
Попри те, що Майк Тайсон востаннє проводив професійний поєдинок ще у 2005 році, увесь цей час він не сидів на місці, а тренувався та часом брав участь у виставкових боях. Саме таким був і поєдинок минулого разу — у 2020 році проти ексчемпіона світу у п’яти вагових категоріях Роя Джонса, фіналом чого стала нічия.
На тому ж ринзі в андеркарті (бій, який проводиться перед основним поєдинком, — ред.) Джейк Пол здобув собі славу після короткої кількамісячної перерви після дебюту на ринзі та нокаутував іншого блогера Алі Есона Гіба.
Американський кабельний спортивний телевізійний канал ESPN повідомив, що бій Пол — Тайсон відбудеться 21 липня 2024 року на стадіоні AT&T у Далласі, що у штаті Техас.
Його кваліфікували як професійний, а не виставковий. Тому, як зазначив співзасновник компанії Джейка Пола Most Valuable Promotions Накіса Бідаріан, це буде поєдинок мрії.
Це поєдинок мрії, який буває раз в житті, і я очікую, що він стане найбільш рейтинговою подією в сучасній історії боксу.
Це поєдинок мрії, який буває раз в житті, і я очікую, що він стане найбільш рейтинговою подією в сучасній історії боксу.
Крім того, цікаво, що на ринзі зустрінуться абсолютно різні покоління. Оскільки Майку Тайсону на момент проведення бою буде вже 58 років, а Джейку Полу — 27 років.
Попри це, за словами видання ESPN, колишній чемпіон і досі демонструє хорошу форму. Про це свідчить і його, раніше згаданий бій 28 листопада 2020 року проти Роя Джонса. А відео з тренувань лише підтверджують ці слова.
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Допис, поширений Mike Tyson (@miketyson)
Та все ж таки букмекери називають Майка Тайсона андердогом (учасник змагань, від якого очікується поразка, — ред.). Причина тому саме вік колишнього чемпіона.
Ймовірно люди скажуть: “Майк Тайсон? Великий Майк Тайсон є аутсайдером у цьому матчі проти Джейка Пола?І вони, ймовірно, збираються зробити ставку на аутсайдера, але ми з цим погоджуємося, — каже найкращий букмекер DraftKings Джонні Авелло у коментарі USA TODAY Sports.
Ймовірно люди скажуть: “Майк Тайсон? Великий Майк Тайсон є аутсайдером у цьому матчі проти Джейка Пола?І вони, ймовірно, збираються зробити ставку на аутсайдера, але ми з цим погоджуємося, — каже найкращий букмекер DraftKings Джонні Авелло у коментарі USA TODAY Sports.
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Допис, поширений Jake Paul (@jakepaul)
Разом з тим шанси на перемогу спробували урівноважити команди суперників. Тому кожна з них погодилась, що раунд буде тривати дві, а не три хвилини, як зазвичай. І це може зіграти на користь Майка Тайсона. А вагу рукавичок буде збільшено, що може допомогти Джейку Полу здобути перемогу.
Хто ж з них переможе? Лишається тільки питанням часу.
Нещодавно суперники провели першу битву поглядів, а вже 21 липня 2024 року вони зустрінуться у двобої.
Подивитись його зможуть користувачі стрімінгової платформи Netflix, для якої цей поєдинок буде першою спробою вийти на спортивний ринок. Однак чи буде перегляд доступний глядачам на території України — лишається питанням без відповіді.
Проте українці окрім спорту встигають витягувати з того світу життя інших як, наприклад, це робить Влад Гела. Читай історію боксера та працівника ДСНС, який рятував людей після ворожої атаки на ТЦ Амстор у Кременчуці.
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