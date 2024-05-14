Майк Тайсон — Джейк Пол: коли відбудеться двобій колишнього чемпіона та початківця у світі боксу

Не встиг ще початись перший поєдинок між Усиком та Ф’юрі, якого так чекали вболівальники світу боксу, як уже з’являються питання, коли ж чекати на бій Майк Тайсон — Джейк Пол. Адже в цьому двобої зіткнуться представник професійного рингу та блогер і разом з тим спортсмен-початківець.

Майк Тайсон — Джейк Пол: що відомо про бій

Колишній чемпіон Майк Тайсон та відеоблогер Джейк Пол останній раз перебували на одному ринзі у 2020 році. Проте тоді їхніми супротивниками були інші спортсмени.

Попри те, що Майк Тайсон востаннє проводив професійний поєдинок ще у 2005 році, увесь цей час він не сидів на місці, а тренувався та часом брав участь у виставкових боях. Саме таким був і поєдинок минулого разу — у 2020 році проти ексчемпіона світу у п’яти вагових категоріях Роя Джонса, фіналом чого стала нічия.

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На тому ж ринзі в андеркарті (бій, який проводиться перед основним поєдинком, — ред.) Джейк Пол здобув собі славу після короткої кількамісячної перерви після дебюту на ринзі та нокаутував іншого блогера Алі Есона Гіба.

Яка дата бою Тайсона проти Пола

Американський кабельний спортивний телевізійний канал ESPN повідомив, що бій Пол — Тайсон відбудеться 21 липня 2024 року на стадіоні AT&T у Далласі, що у штаті Техас.

Його кваліфікували як професійний, а не виставковий. Тому, як зазначив співзасновник компанії Джейка Пола Most Valuable Promotions Накіса Бідаріан, це буде поєдинок мрії.

Це поєдинок мрії, який буває раз в житті, і я очікую, що він стане найбільш рейтинговою подією в сучасній історії боксу.

Крім того, цікаво, що на ринзі зустрінуться абсолютно різні покоління. Оскільки Майку Тайсону на момент проведення бою буде вже 58 років, а Джейку Полу — 27 років.

Попри це, за словами видання ESPN, колишній чемпіон і досі демонструє хорошу форму. Про це свідчить і його, раніше згаданий бій 28 листопада 2020 року проти Роя Джонса. А відео з тренувань лише підтверджують ці слова.

Та все ж таки букмекери називають Майка Тайсона андердогом (учасник змагань, від якого очікується поразка, — ред.). Причина тому саме вік колишнього чемпіона.

Ймовірно люди скажуть: “Майк Тайсон? Великий Майк Тайсон є аутсайдером у цьому матчі проти Джейка Пола?І вони, ймовірно, збираються зробити ставку на аутсайдера, але ми з цим погоджуємося, — каже найкращий букмекер DraftKings Джонні Авелло у коментарі USA TODAY Sports.

Разом з тим шанси на перемогу спробували урівноважити команди суперників. Тому кожна з них погодилась, що раунд буде тривати дві, а не три хвилини, як зазвичай. І це може зіграти на користь Майка Тайсона. А вагу рукавичок буде збільшено, що може допомогти Джейку Полу здобути перемогу.

Хто ж з них переможе? Лишається тільки питанням часу.

Майк Тайсон — Джейк Пол: де дивитись двобій

Нещодавно суперники провели першу битву поглядів, а вже 21 липня 2024 року вони зустрінуться у двобої.

Подивитись його зможуть користувачі стрімінгової платформи Netflix, для якої цей поєдинок буде першою спробою вийти на спортивний ринок. Однак чи буде перегляд доступний глядачам на території України — лишається питанням без відповіді.

Проте українці окрім спорту встигають витягувати з того світу життя інших як, наприклад, це робить Влад Гела. Читай історію боксера та працівника ДСНС, який рятував людей після ворожої атаки на ТЦ Амстор у Кременчуці.

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