Масниця у 2022 році: дата, традиції, меню

Протягом століть українці відзначають свято Масниця, щоб символічно попрощатися із зимою та привітати весну.

Історичну назву Масниця у радянські часи замінили на Масляну (від рос. Масленица). Комуністи довго забороняли це свято, але зрештою відновили його з російськими наративами.

Читай, коли у цьому році Масниця, які стародавні традиції свята та що приготувати, окрім млинців.

Коли Масниця у 2022 році

Дата проведення Масниці щороку змінюється. Це залежить від Великого посту та Великодня. Незмінним залишається те, що Масницю святкують протягом останнього тижня перед Великим постом. У 2022 році він почнеться 7 березня.

Відтак ми їстимемо млинці з 28 лютого до 6 березня.

Масниця: традиції та обряди

Наші предки святкували Масницю ще за язичницьких часів. У кожному регіоні дотримувалися власних традицій та обрядів, але спільною метою людей було весело почати весну. Люди вірили, що саме від красуні-весни залежить врожай, а тому й добробут протягом року.

На кожен день тижня Масниці існували унікальні обряди.

У понеділок люди готували святковий стіл із солодощами й робили опудало з соломи, яке символізувало Масницю.

У вівторок молоді хлопці та дівчата разом гуляли, загравали одне до одного, каталися зі сніжних гірок на санях.

У середу люди проводили весь день за столом, дякували зимі та проводжали її.

У четвер всі закликали весну швидше прийти. Молодь також збиралася і гуляла разом.

У п’ятницю одружені чоловіки йшли в гості до своїх тещ та пригощали їх.

У суботу вся родина збиралася за столом та святкувала прихід весни.

У неділю люди просили пробачення за всі погані вчинки та думки у родичів та друзів.

Одним з обрядів був так званий колодій. Якщо хлопець не одружився цього року, то до його руки прив’язували дерев’яну колодку. Щоб зняти її, треба було платити відкуп.

Іншим обрядом було рядження, тобто переодягання. Одна дівчина переодягалася у Масницю і символізувала зиму. Спершу її пригощали смаколиками, навколо неї співали й танцювали. А потім її проганяли й кликали іншу дівчину, яка була перевдягнена у дідуся — символ Великого посту.

Що приготувати на Масницю

Насправді млинці стали символом Масниці лише за радянських часів, коли влада хотіла замінити українські традиції російськими.

До СРСР на святковий стіл українці готували “масні” продукти: сир, масло, вареники з домашнім сиром, молочні каші, запіканки тощо.

Кожен регіон мав власне меню на Масницю.

Вершкове масло використовується в багатьох рецептах страв на Масницю. Воно буває різної жирності, від 50% до 82%. Чомусь серед людей існує міф, що масло жирністю менше ніж 82% — спред.

Але правда про жирність вершкового масла зовсім інша. Читай, чи можна їсти масло жирністю менше ніж 82,5%.