І колір оновити, і кінчики підрівняти: місячний календар стрижок на травень 2024

Наприкінці весни хочеться якомога краще підготуватися до літа! І волосся — важлива складова підготовки. Перед літом його потрібно підстригти, пролікувати та захистити від впливу сонця. Розповідаємо про місячний календар стрижок на травень 2024 — про вдалі дні для процедур.

Фази Місяця у травні 2024

Спадний Місяць: 1-7 травня, 24-31 травня

Молодик: 8 травня

Місяць, що зростає: 9-22 травня

Повня: 23 травня

Місячний календар стрижок на травень 2024

Сприятливі дні для стрижок та фарбування волосся у травні: 2, 7, 9, 12, 14, 15-18, 20-21, 26-27, 29, 31 травня.

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У ці дати будуть вдалими всі процедури для волосся — фарбування, відновлення, стрижка, нарощування та догляд. Тож можеш записуватися до улюбленого майстра (-ині).

Несприятливі дні для роботи з волоссям: 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 19, 22-25, 28 травня.

У несприятливі дні краще не записуватися до перукарень, аби якість волосся не погіршилася. Фази Місяця у ці дні можуть впливати на твоє сприйняття результату, який може виявитися не таким, як ти очікував (-ла).

У ці дні можна робити доглядові процедури — маски для волосся.

Вдалі дні місячного календаря для оновлення волосся

2 травня

Цей день буде вдалим для процедур з відновлення та живлення волосся чи масок.

7 травня

Вдалий день для процедур на глибоке очищення коріння волосся, а також для боротьби з лупою.

9 травня

Вдалий день для укладок, ламінування чи кератину. Уважно перевіряй якість та терміни придатності засобів для волосся в цей день.

12 травня

Сприятливий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

14 травня

Чудовий день для фарбування волосся чи кардинальної зміни зачіски.

15-18 травня

Ці чотири дні підходять для ламінування, нарощування чи завивок волосся. Можна стригтися, але краще не фарбуватися.

20-21 травня

Стрижка в ці дні допоможе покращити настрій та відпустити негативні емоції. Фарбуватися не варто.

26-27 травня

Сприятливі дні для всіх доглядових процедур для волосся та шкіри голови.

29 травня

Вдалий день для масажу шкіри голови та мезотерапії волосся.

31 травня

Сприятливий день для стрижок та укладок, проте температури фену чи плойки мають бути не високими. Використовуй термозахист.

Раніше ми розповідали, як самостійно постригти чоловіка вдома.

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