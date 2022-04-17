Озбройся ножицями та машинкою: поради барбера для чоловічої стрижки вдома

Під час війни не всі чоловіки мають час, змогу та бажання ходити у барбершоп. Проте задовге й неохайне волосся на голові може заважати й дратувати свого власника.
Професійний барбер Павло Машкін дав поради, як підстригтися самостійно вдома без зайвих нервів.
Павло радить не проводити експерименти під час першої самостійної стрижки.
Стрижка вдома — це у якомусь сенсі авантюра, та щоб не зробити собі аварійної ситуації на голові, треба спробувати відтворити стрижку, яку тобі робить барбер.
Стрижка вдома — це у якомусь сенсі авантюра, та щоб не зробити собі аварійної ситуації на голові, треба спробувати відтворити стрижку, яку тобі робить барбер.
Для стрижки в домашніх умовах потрібні:
Намочи волосся, а краще вимий його. Визначся з потрібною тобі довжиною та візьми до рук ножиці та гребінець. Починати стригти краще із зони маківки.
Зачеши пасмо волосся паралельно підлозі та прямим зрізом прибери довжину. Крок за кроком, від маківки до фронтальної зони підстригай пасма волосся.
Волосся на скронях та потилиці прибери за допомогою машинки. Обирай більшу насадку для верхніх частин скронь та потилиці та меншу — для нижніх. Якщо в тебе є тример, то додатково зроби контури своєї стрижки.
Кожна насадка машинки має свій номер та довжину, на яку вона залишає волосся. Розберемо на прикладі стрижку 9 мм зверху та 3 мм на скронях та потилиці.
Таким чином ти отримаєш охайну стрижку з гарним переходом між різними довжинами волосся.
Люди, які самі себе стрижуть, часто не витримують симетрії, тому треба звертати увагу на те, щоб довжина волосся на лівій та правій скроні була ідентичною.
Також деякі сміливці вибривають машинкою скроні занадто високо, вище точки, де голова округляється, та псують форму стрижки. Зона скронь та потилиці має бути квадратною, а в цьому випадку вона стає округлою.
Павло наголошує на тому, що перед стрижкою завжди потрібно мити волосся, навіть якщо воно здається тобі чистим. Адже волосся вже за декілька годин після миття починає забруднюватися, а перед стрижкою воно має бути чистим та висушеним за ростом.
Для збереження симетрії під час стрижки використовуй точки обрамлення: лобні впадини, скроневий виступ, найнижча точка скроні та інші. Їхнє розташування можна знайти в Інтернеті.
За можливості зателефонуй своєму барберу та порадься щодо домашньої стрижки, адже постійний майстер точно знає особливості твоєї голови.
Та, мабуть, найголовнішим лайфхаком є використання якісного інструмента.
Самостійна стрижка може бути непростим та довгим процесом, особливо, якщо це вперше. Якщо у тебе щось йде не за планом, то не нервуй та проаналізуй свої помилки. Пам’ятай, що немає нічого, що було б неможливо виправити, тож наберися терпіння та продовжуй далі.
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