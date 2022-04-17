Вооружись ножницами и машинкой: советы барбера для мужской стрижки на дому

Профессиональный барбер Павел Машкин дал советы, как подстричься самостоятельно дома без лишних нервов.
Во время войны не у всех мужчин есть время, возможность и желание ходить в барбершоп. Однако длинные и неряшливые волосы на голове могут мешать и раздражать своего владельца.
Павел советует не проводить эксперименты во время первой самостоятельной стрижки.
Стрижка дома — это в каком-то смысле авантюра, и чтобы не сделать себе аварийную ситуацию на голове, нужно попытаться воспроизвести стрижку, которую тебе делает барбер.
Стрижка дома — это в каком-то смысле авантюра, и чтобы не сделать себе аварийную ситуацию на голове, нужно попытаться воспроизвести стрижку, которую тебе делает барбер.
Для стрижки в домашних условиях требуются:
Намочи волосы, а лучше вымой их. Определись с нужной тебе длиной и возьми в руки ножницы и расческу. Начинать стричь лучше с зоны макушки.
Зачеши прядь волос параллельно полу и прямым срезом убери длину. Шаг за шагом, от макушки до фронтальной зоны подстригай пряди волос.
Волосы на висках и затылке убери с помощью машинки. Выбирай большую насадку для верхних частей висков и затылка и меньшую — для нижних. Если у тебя есть триммер, то дополнительно сделай контуры своей стрижки.
Каждая насадка имеет свой номер и длину, на которую она оставляет волосы. Разберем на примере стрижку 9 мм сверху и 3 мм на висках и затылке.
Таким образом ты получишь аккуратную стрижку с хорошим переходом между разными длинами волос.
Люди, которые сами себя стригут, часто не выдерживают симметрии, поэтому следует обращать внимание на то, чтобы длина волос на левом и правом виске была идентичной.
Также некоторые храбрецы выбривают машинкой виски слишком высоко, выше точки, где голова округляется, и портят форму стрижки. Зона висков и затылка должна быть квадратной, а в этом случае она становится округлой.
Павел отмечает, что перед стрижкой всегда нужно мыть волосы, даже если они кажутся тебе чистыми. Ведь волосы уже через несколько часов после мытья начинают загрязняться, а перед стрижкой они должны быть чистыми и высушенными по росту.
Для сохранения симметрии во время стрижки используй точки обрамления: лобные впадины, височный выступ, низкая точка виска и другие. Их расположение можно найти в Интернете.
По возможности позвони своему барберу и посоветуйся насчет домашней стрижки, ведь постоянный мастер точно знает особенности твоей головы.
Но, пожалуй, главным лайфхаком стрижки дома является использование качественного инструмента.
Самостоятельная стрижка может быть непростым и долгим процессом, особенно если это впервые. Если у тебя что-то идет не по плану, то не нервничай и проанализируй свои ошибки. Помни, что нет ничего, что невозможно было бы исправить, поэтому наберись терпения и продолжай дальше.
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