Вооружись ножницами и машинкой: советы барбера для мужской стрижки на дому

Профессиональный барбер Павел Машкин дал советы, как подстричься самостоятельно дома без лишних нервов.

Во время войны не у всех мужчин есть время, возможность и желание ходить в барбершоп. Однако длинные и неряшливые волосы на голове могут мешать и раздражать своего владельца.

Какой стиль прически выбрать для первой стрижки дома

Павел советует не проводить эксперименты во время первой самостоятельной стрижки.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Стрижка дома — это в каком-то смысле авантюра, и чтобы не сделать себе аварийную ситуацию на голове, нужно попытаться воспроизвести стрижку, которую тебе делает барбер.

Готовим инструменты для стрижки

Для стрижки в домашних условиях требуются:

специальная машинка с насадками в диапазоне длины от 3 мм (а лучше от 1,5 мм) до 12–14 мм и больше;

ножницы и расческа;

пульверизатор (не обязательно профессиональный, можно использовать садовый пульверизатор или старый флакон от косметики с распылителем);

триммер (при наличии);

полотенце или какая-нибудь ткань, которой можно укрыться от волос;

зеркало.

Самостоятельная стрижка ножницами

Намочи волосы, а лучше вымой их. Определись с нужной тебе длиной и возьми в руки ножницы и расческу. Начинать стричь лучше с зоны макушки.

Зачеши прядь волос параллельно полу и прямым срезом убери длину. Шаг за шагом, от макушки до фронтальной зоны подстригай пряди волос.

Волосы на висках и затылке убери с помощью машинки. Выбирай большую насадку для верхних частей висков и затылка и меньшую — для нижних. Если у тебя есть триммер, то дополнительно сделай контуры своей стрижки.

Стрижка машинкой в ​​домашних условиях

Каждая насадка имеет свой номер и длину, на которую она оставляет волосы. Разберем на примере стрижку 9 мм сверху и 3 мм на висках и затылке.

Возьми насадку 9 мм (в некоторых случаях 10 мм) и выстриги волосы на всей голове с помощью машинки с этой насадкой. Убери длину на висках с помощью насадки 6 мм. Стричь нужно до точки, где голова округляется, и на затылке до затылочной кости. Эти точки можно хорошо ощутить тактильно. Чтобы сделать плавный переход от 6 мм до 9 мм длины, воспользуйся рычагом на машинке, который выдвигает ножи. Нацепи насадку 3 мм на машинку и состриги волосы примерно на половине зон, которые мы подстригли под 6 мм. Благодаря рычагу сделай плавный переход от 3 мм до 6 мм. Триммером сделай контур стрижки.

Таким образом ты получишь аккуратную стрижку с хорошим переходом между разными длинами волос.

Самые распространенные ошибки при самостоятельной стрижке

Люди, которые сами себя стригут, часто не выдерживают симметрии, поэтому следует обращать внимание на то, чтобы длина волос на левом и правом виске была идентичной.

Также некоторые храбрецы выбривают машинкой виски слишком высоко, выше точки, где голова округляется, и портят форму стрижки. Зона висков и затылка должна быть квадратной, а в этом случае она становится округлой.

Лайфхаки для идеальной стрижки

Павел отмечает, что перед стрижкой всегда нужно мыть волосы, даже если они кажутся тебе чистыми. Ведь волосы уже через несколько часов после мытья начинают загрязняться, а перед стрижкой они должны быть чистыми и высушенными по росту.

Для сохранения симметрии во время стрижки используй точки обрамления: лобные впадины, височный выступ, низкая точка виска и другие. Их расположение можно найти в Интернете.

По возможности позвони своему барберу и посоветуйся насчет домашней стрижки, ведь постоянный мастер точно знает особенности твоей головы.

Но, пожалуй, главным лайфхаком стрижки дома является использование качественного инструмента.

Самостоятельная стрижка может быть непростым и долгим процессом, особенно если это впервые. Если у тебя что-то идет не по плану, то не нервничай и проанализируй свои ошибки. Помни, что нет ничего, что невозможно было бы исправить, поэтому наберись терпения и продолжай дальше.

Постоянные стресс и волнения приводят к проблемам с кожей как у женщин, так и у мужчин. Она может пересыхать, трескаться, могут появиться высыпания. Дерматолог Екатерина Мельник рассказала, как ухаживать за кожей во время войны.