И цвет обновить, и кончики подровнять: лунный календарь стрижек на май 2024

В конце весны хочется как можно лучше подготовиться к лету! И волосы — важная составляющая подготовки. Перед летом их нужно подстричь, пролечить и защитить от воздействия солнца. Рассказываем о лунном календаре стрижек на май 2024 — об удачных днях для процедур.
Благоприятные дни для стрижек и окрашивания волос в мае: 2, 7, 9, 12, 14, 15-18, 20-21, 26-27, 29, 31 мая.
В эти даты будут удачными все процедуры для волос — окрашивание, восстановление, стрижка, наращивание и уход. Так что можешь записываться к любимому мастеру.
Неблагоприятные дни для работы с волосами: 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 19, 22-25, 28 мая.
В неблагоприятные дни лучше не записываться в парикмахерские, чтобы качество волос не ухудшилось. Фазы Луны в эти дни могут влиять на твое восприятие результата, который может оказаться не таким, как ты ожидал (-а).
В эти дни можно делать уходовые процедуры — маски для волос.
2 мая
Этот день будет удачным для процедур по восстановлению и питанию волос или масок.
7 мая
Удачный день для процедур на глубокое очищение корней волос, а также для борьбы с перхотью.
9 мая
Удачный день для укладки, ламинирования или кератина. Внимательно проверяй качество и сроки годности средств для волос в этот день.
12 мая
Благоприятный день для любых манипуляций с волосами.
14 мая
Прекрасный день для окрашивания волос или кардинального изменения прически.
15-18 мая
Эти четыре дня подходят для ламинирования, наращивания или завивки волос. Можно стричься, но лучше не краситься.
20-21 мая
Стрижка в эти дни поможет улучшить настроение и отпустить негативные эмоции. Краситься не стоит.
26-27 мая
Благоприятные дни для всех уходовых процедур для волос и кожи головы.
29 мая
Удачный день для массажа кожи головы и мезотерапии волос.
31 мая
Подходящий день для стрижек и укладок, однако температуры фена или плойки должны быть не высокими. Используй термозащиту.
Раньше мы рассказывали, как самостоятельно постричь мужа дома.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.