И цвет обновить, и кончики подровнять: лунный календарь стрижек на май 2024

В конце весны хочется как можно лучше подготовиться к лету! И волосы — важная составляющая подготовки. Перед летом их нужно подстричь, пролечить и защитить от воздействия солнца. Рассказываем о лунном календаре стрижек на май 2024 — об удачных днях для процедур.

Фазы Луны в мае 2024

Убывающая Луна: 1-7 мая, 24-31 мая

Новолуние: 8 мая

Растущая Луна: 9-22 мая

Полнолуние: 23 мая

Лунный календарь стрижек на май 2024

Благоприятные дни для стрижек и окрашивания волос в мае: 2, 7, 9, 12, 14, 15-18, 20-21, 26-27, 29, 31 мая.

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В эти даты будут удачными все процедуры для волос — окрашивание, восстановление, стрижка, наращивание и уход. Так что можешь записываться к любимому мастеру.

Неблагоприятные дни для работы с волосами: 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 19, 22-25, 28 мая.

В неблагоприятные дни лучше не записываться в парикмахерские, чтобы качество волос не ухудшилось. Фазы Луны в эти дни могут влиять на твое восприятие результата, который может оказаться не таким, как ты ожидал (-а).

В эти дни можно делать уходовые процедуры — маски для волос.

Удачные дни лунного календаря для обновления волос

2 мая

Этот день будет удачным для процедур по восстановлению и питанию волос или масок.

7 мая

Удачный день для процедур на глубокое очищение корней волос, а также для борьбы с перхотью.

9 мая

Удачный день для укладки, ламинирования или кератина. Внимательно проверяй качество и сроки годности средств для волос в этот день.

12 мая

Благоприятный день для любых манипуляций с волосами.

14 мая

Прекрасный день для окрашивания волос или кардинального изменения прически.

15-18 мая

Эти четыре дня подходят для ламинирования, наращивания или завивки волос. Можно стричься, но лучше не краситься.

20-21 мая

Стрижка в эти дни поможет улучшить настроение и отпустить негативные эмоции. Краситься не стоит.

26-27 мая

Благоприятные дни для всех уходовых процедур для волос и кожи головы.

29 мая

Удачный день для массажа кожи головы и мезотерапии волос.

31 мая

Подходящий день для стрижек и укладок, однако температуры фена или плойки должны быть не высокими. Используй термозащиту.

Раньше мы рассказывали, как самостоятельно постричь мужа дома.

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