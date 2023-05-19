Усе дуже просто! Чим можна годувати курчат, які щойно народилися

Якщо в тебе саме вилупилися курчата, потрібно подбати про корм для них. Що можна давати курчатам з перших днів життя? Чи можна давати їм кашу? Читай у нашому матеріалі, чим годувати добових курчат і що підходить для цього найкраще.

Чим годувати добових курчат

Маленьких курчат з перших днів важливо годувати збалансовано. Їм потрібно багато протеїну, вітамінів та мінералів, адже це молоді організми, які можуть отримувати поживні речовини тільки з їжі.

Правильний раціон забезпечує ріст та розвиток курчат, стійкість до хвороб та в майбутньому це впливає на більшу кількість яєць чи якість м’яса бройлера. Продукти в раціоні пташенят мають бути рослинного та тваринного походження.

Раціон добових курчат має містити:

Стартовий корм — він продається в магазинах для тварин, місцях продажу комбікормів. Він містить всі необхідні вітаміни та мінерали для курчат. Це універсальний та найпростіший спосіб нагодувати курчат.

— він продається в магазинах для тварин, місцях продажу комбікормів. Він містить всі необхідні вітаміни та мінерали для курчат. Це універсальний та найпростіший спосіб нагодувати курчат. Корм власноруч . Подрібни кукурудзу, пшеницю, овес та ячмінь. Також можна додати висівки, якщо хочеш, аби курчата швидше набирали вагу. В корм можна додати сою та горох.

. Подрібни кукурудзу, пшеницю, овес та ячмінь. Також можна додати висівки, якщо хочеш, аби курчата швидше набирали вагу. В корм можна додати сою та горох. Молочні продукти . З другого дня життя можна давати молочні продукти курчатам — це може бути сир чи сироватка.

. З другого дня життя можна давати молочні продукти курчатам — це може бути сир чи сироватка. Рибне борошно . Можна вводити в раціон курчат з місяця.

. Можна вводити в раціон курчат з місяця. Мінерали. Для курчат додавай у корм подрібнену шкаралупу яєць, черепашковий вапняк або звичайний вапняк.

Курчат можна годувати через 6-8 годин після вилуплення. Для цього підходять відварені жовтки яєць та вода. Жовтки потрібно подрібнити виделкою або в блендері. Першу добу потрібно годувати так курчат кожні три години.

За тиждень-два днів такого годування в раціон вводь варені овочі та подрібнений корм, який зробив(-ла) власноруч, чи стартовий.

Чи можна давати курчатам кашу

Курчатам можна давати кашу лише з третього дня життя. Для цього підходять кукурудзяна, вівсяна та пшенична січка. Крім каші слід додавати в годівлю сир та варені яйця.

Якщо ти не хочеш щоразу варити кашу, можна замочувати крупу на добу в воді. Варену картоплю можна вводити в раціон курчат не раніше місяця з народження. Давати курчатам хліб у жодному разі не можна. Бродіння руйнує мікрофлору птахів, тому їх доведеться лікувати.

Траву можна давати курчатам з першого дня життя, але вона має бути подрібненою. Найкраще віддати перевагу конюшині, кропиві, листям кульбаб.

Поїти курчат можна тільки водою. Якщо вони слабкі та починають хворіти, у воду слід додавати вітаміни та ліки.

Раніше ми розповідали, як правильно годувати собаку, що голодував.

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