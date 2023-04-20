Для активного росту і багатого врожаю: чим підживити цибулю навесні 2023

Цибуля — одна з найбільш невибагливих рослин. Але якщо ти хочеш, щоб урожай точно був багатим, а цибулини великими, можна вдатися до весняного підживлення.

У матеріалі ми розповідаємо, чим підживити цибулю, а ще ділимося добривами, які найкраще підходять цій культурі.

Чим підживити цибулю: список добрив, які любить цибуля

Цибуля дуже сприятлива до підживлень. Вона любить добрива, хоча часто і не потребує їх. Якщо ти не певен(-а) в якості ґрунту, температурних умовах чи сорті, який уже росте, спробуй підживити цибулю. Ми розповімо про найкращі добрива.

Найважливіше добриво, яким можна підживлювати всі види дерев, кущів та рослин, є азотовмісне. Азот необхідний для активного росту та розвитку цибулі.

Калійне підживлення впливає на стійкість до перепадів температур, а фосфорне добриво допомагає цибулі не хворіти на різних збудників.

Оптимальним часом для підживлення цибулі є середина — кінець квітня. Температура в цей час достатня для підживлення всіх культур на городі та в саду.

У випадку підживлення цибулі краще віддати перевагу мінеральним добривам, ніж органічним. У мінеральних міститься більше корисних речовин. До мінеральних відносяться: аміачна селітра, калійна сіль, нітрофоска, карбамід та інші.

Підживити цибулю також можна органікою. Проте це матиме менший ефект і потребує більше часу. Посип грядки попелом, а потім оброби пагони цибулі послідом, настояним на воді в пропорції 1:20.

Як правильно підживлювати цибулю навесні

Якщо ти визначився(-лась) зі способом підживлення цибулі навесні, тут ми детальніше розповімо, як саме підживлювати рослину.

Аміачна селітра — 2 ст. л. на відро води. Розлий добриво під коріння цибулі.

Нітрофоска — 2 ст. л. на відро води. Розлий добриво під коріння. Також можна розсипати порошок по землі.

Калійна сіль — 1 ч. л. на відро води. Кореневе підживлення.

Попіл — 500 г на 1 кв. м. Розсип по землі.

Попіл, настояний на воді — 300 г попелу залий 10 л окропу. Настоюй три дні. Вилий на грядки.

Пташиний послід. Розведи у пропорції 1:20 з водою, 500 г на відро води.

Свіжі або сухі дріжджі — 10 г сухих дріжджів (або 1 кг свіжих) змішай з 2 ст. л. цукру на відро теплої води.

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