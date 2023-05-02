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Щоб повернутися з хорошим настроєм та уловом! Календар риболовлі на травень 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Травня 2023, 15:30
Місячний календар риболовлі на травень 2023: коли клюватиме риба
Фото: Pexels

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