Щоб повернутися з хорошим настроєм та уловом! Календар риболовлі на травень 2023

Досвідчені рибалки заздалегідь готуються до риболовлі. Вони враховують погодні умови, час, місцевість та навіть фази Місяця. Адже супутник Землі впливає на приливи та відпливи у водоймах та рух живих організмів у них.

Тож часто рибалки можуть використовувати місячний календар риболовлі, щоб повернутися додому з хорошим настроєм та уловом.

Ми розповімо тобі, коли клюватиме риба у травні 2023 та яку краще рибу ловити.

Календар риболовлі на травень 2023

Середній кльов: 1, 7, 16, 20, 30, 31.

Хороший кльов: 8, 9, 13, 14, 21, 28, 29.

Найкращий кльов: 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Не клюватиме: 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19.

Яку краще рибу ловити у травні

У травні можуть бути багаті улови, адже багато видів риби вже остаточно відійшли від сонливості, яка була притаманна у холодну пору. Риба починає активно шукати, чим поживитися, тож зростає рівень кльову.

До речі, краще у травні рибалити не на світанку, а ввечері. Тоді риба підіймається у верхні шари водойми.

Добре на приманку у травні клюють плотва і лящ. Також в останній місяць весни стають активними карась, короп, лин і сазан. Їхній хороший кльов можна спостерігати аж до нересту.

Також успішно може закінчитися ловля хижої риби — окуня чи щуки. Щуку краще ловити у місці її засідки — очерет, повалені гілки дерев у воду тощо. А окунів можна ловити біля берега, де він зазвичай полює на мальків.

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