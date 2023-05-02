Чтобы вернуться с хорошим настроением и уловом! Календарь рыболова на май 2023

Опытные рыбаки заранее готовятся к рыбалке. Они учитывают погодные условия, время, местность и даже фазы Луны. Ведь спутник Земли оказывает влияние на приливы и отливы в водоемах и движение живых организмов в них.
Часто рыбаки могут использовать лунный календарь рыбалки, чтобы вернуться домой с хорошим настроением и уловом.
Мы расскажем тебе, когда будет клевать рыба в мае 2023 и какую рыбу лучше ловить.
В мае могут быть богатые уловы, ведь многие виды рыбы уже окончательно отошли от сонливости, присущей в холодное время. Рыба начинает активно искать, чем поживиться, поэтому растет уровень клева.
Кстати, лучше в мае рыбачить не на рассвете, а вечером. Тогда рыба поднимается в верхние слои водоема.
Кстати, лучше в мае рыбачить не на рассвете, а вечером. Тогда рыба поднимается в верхние слои водоема.
Хорошо на приманку в мае клюют плотва и лещ. Также в последний месяц весны становятся активными карась, карп, линь и сазан. Их хороший клев можно наблюдать вплоть до нереста.
Также успешно может закончиться ловля хищной рыбы — окуня или щуки. Щуку лучше ловить в ее месте засады — камыш, поваленные ветки деревьев в воду и т.д. А окуней можно ловить у берега, где он обычно охотится на мальков.
Есть рыба, которую не поймаешь в простых реках или озерах, но многие любят ее. Красная рыба богата разными полезными элементами, но можно найти также много ложной информации о ней. Ранее мы рассказывали о мифах о красной рыбе. Читай, что нужно знать о морском деликатесе, по ссылке.
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