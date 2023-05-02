Чтобы вернуться с хорошим настроением и уловом! Календарь рыболова на май 2023

Опытные рыбаки заранее готовятся к рыбалке. Они учитывают погодные условия, время, местность и даже фазы Луны. Ведь спутник Земли оказывает влияние на приливы и отливы в водоемах и движение живых организмов в них.

Часто рыбаки могут использовать лунный календарь рыбалки, чтобы вернуться домой с хорошим настроением и уловом.

Мы расскажем тебе, когда будет клевать рыба в мае 2023 и какую рыбу лучше ловить.

Календарь рыбалки на май 2023

Средний клев: 1, 7, 16, 20, 30, 31.

Хороший клев: 8, 9, 13, 14, 21, 28, 29.

Лучший клев: 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Не будет клевать: 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19.

Какую лучше рыбу ловить в мае

В мае могут быть богатые уловы, ведь многие виды рыбы уже окончательно отошли от сонливости, присущей в холодное время. Рыба начинает активно искать, чем поживиться, поэтому растет уровень клева.

Кстати, лучше в мае рыбачить не на рассвете, а вечером. Тогда рыба поднимается в верхние слои водоема.

Хорошо на приманку в мае клюют плотва и лещ. Также в последний месяц весны становятся активными карась, карп, линь и сазан. Их хороший клев можно наблюдать вплоть до нереста.

Также успешно может закончиться ловля хищной рыбы — окуня или щуки. Щуку лучше ловить в ее месте засады — камыш, поваленные ветки деревьев в воду и т.д. А окуней можно ловить у берега, где он обычно охотится на мальков.

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