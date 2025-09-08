Погода у Вінниці на вересень 2025 року: чи будуть опади

Вінниця вважається одним із найкомфортніших та найкрасивіших міст України. Воно має надзвичайно цікаву історію, розвинену промисловість, а ще її називають містом фонтанів. Читай, якою буде погода у Вінниці на вересень 2025 року та коли очікувати похолодання.

Погода у Вінниці на вересень 2025: перша декада, з 01.09 по 10.09

За інформацією Meteoprog.com, погода у перші 10 днів у Вінниці обіцяє бути теплою та без опадів. Удень температура повітря коливатиметься від +20°C до +24°C, тоді як уночі з’являтиметься прохолода — від +10­°C до +12°C.

4-6 вересня буде мінлива хмарність, і лише 7-9 вересня на небі не буде жодної хмаринки — в усі інші дні спостерігатимемо повну хмарність. Опадів у першу декаду не передбачається.

Прогноз погоди у Вінниці у вересні 2025: друга декада, з 11.09 по 20.09

Початок другої декади порадує нас невеликим підняттям денної температури, але під її кінець показник термометра знов опуститься нижче. Денна температура повітря буде у діапазоні +18…+23°C, тоді як вночі — від +10°C до + 12°C.

Окрім поступового похолодання середина місяця відзначиться і хмарними днями: лише 13 та 16 вересня буде мінлива хмарність, водночас в інші дні сонця ми не побачимо. Також у цей період передбачаються опади: у понеділок, 15 числа, буде невеликий дощ — плануй свої справи так, аби раптово не потрапити під нього, або не забудь взяти з собою парасольку.

Погода у Вінниці у вересні 2025 року: третя декада, з 21.09 по 30.09

Останні 10 днів місяця відзначаться поступовим похолоданням, що змусить одягти речі з осіннього гардероба. У ці доби термометр показуватиме від +18°C до 16°C вдень, водночас ночі будуть холодними: температура триматиметься у діапазоні +7…+10°C.

Більшість часу у Вінниці знову буде похмуро: 22 та 26 вересня небо вкриється мінливими хмарами, але 24, 27 та 30 числа визирне сонце. У інші доби декади планується повна хмарність.

Загалом погода буде передбачуваною та без різких змін: поступове зниження температури, що характерно для вересня. Більшість днів у місті буде хмарно, а один день — з невеликим дощиком.

