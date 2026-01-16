Тренд 2016 в 2026: чому люди почали ностальгувати по цьому року

У 2026 році соціальні мережі, зокрема Instagram та TikTok, накрила потужна хвиля ностальгії за 2016-м.

Користувачі масово публікують архівні фото з “собачими” фільтрами Snapchat, згадують літо з Pokémon GO та переслуховують хіти того часу — читай в матеріалі, чому 2016 став трендом в 2026.

2016 в 2026: чому рік став трендом саме зараз

У світі моди та попкультури існує теорія десятирічних хвиль. У 2026 році діти, які у 2016-му були підлітками, стали платоспроможною дорослою аудиторією, що визначає тренди. Для них той період — це час “останнього спокійного літа” перед глобальними змінами.

Це був рік, коли цифрові технології вже стали частиною життя, але ще не домінували над ним так тотально. Люди згадують 2016-й як час “чистої радості” та віральних челенджів, які об’єднували світ, а не розділяли його.

Як зазначає блогерка Ірина на власній сторінці Instagram, мозок має властивість ідеалізувати ті періоди, які були перед тривалим стресом. Як вона зазначає, для великої кількості людей цей рік був останнім перед наступними важливими історичними подіями, тому саме 2016 став останнім безтурботним періодом.

Також вона говорить, що в людей років 25-30 найбільше колективного універсального досвіду. У багатьох будуть схожі фотографії, схожий топ пісень, фільмів чи серіалів — а через те, що значну частину аудиторії соцмережі Instagram складають люди саме віком 25-30, у них є змога розділити сум за цим досвідом.

У дописах під хештегами #2016in2026 користувачі часто пишуть про бажання повернутися у світ, де головною проблемою був колір сукні (синьо-чорна чи біло-золота) або пошук рідкісного Пікачу.

Колажі Me in 2016 vs Me in 2026 — це не просто спогади, а спосіб віднайти внутрішню стабільність через зв’язок зі своєю “версією 10-річної давнини”.

Раніше ми писали, які є модні шапки 2026 — читай в матеріалі гайд по актуальним формам та кольорам.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!