Трійця 2022: привітання з Зеленими святами в яскравих картинках

Трійця є одним з 12 найважливіших свят усіх християн. Цьогоріч християни східного обряду відзначатимуть Зелені свята 12 червня. Тож не забудь привітати рідних із цим святом.

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Привітання з Трійцею у картинках

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Християни вірять, що святкування Трійці за усіма звичаями запрошує у дім злагоду та добробут. У цей день заведено ходити до церкви на божественну літургію чи вечірню службу.

Також оселю прикрашають освяченими гілочками берези та різноманітною зеленню.

Православні християни вбираються у зелене, а після церковних обрядів печуть короваї, якими пригощають родину та друзів.

Раніше ми розповідали, які ще церковні свята будуть у червні 2022.

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