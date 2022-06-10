Подорожі та натхнення

Трійця 2022: привітання з Зеленими святами в яскравих картинках

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 10 Червня 2022, 17:30
З Трійцею привітання в картинках
Фото: Unsplash

Більше новин
Україна вимагає від Німеччини зупинити Північний потік-1
Кривавий газ: Україна вимагає від Німеччини зупинити Північний потік-1
Як прибрати неприємний запах з холодильника
Оцет, сода, нашатирний спирт, а головне — правильне зберігання. Як прибрати неприємний запах з холодильника
Онлайн-аукціон у галереї Дукат
Українське мистецтво мчить на допомогу ЗСУ! Все про особливий онлайн-аукціон Фонду Притули
Що зараз із бійцями з Азовсталі і докладно про блокаду заводу
Острів надії — історія Азовсталі та доля її героїв
Дивитись більше

Матеріали по темі

Церковні свята в Червні 2022
Вознесіння Господнє, Трійця та Петрів піст. Церковні свята та пости в червні 2022
Привітання з Днем друзів
Справжня дружба — найцінніший дар для кожного. Привітання з Міжнародним днем друзів у картинках
Трійця 2022: привітання з Зеленими святами в яскравих картинках
В ім’я Отця, Сина і Святого Духа — коли Україна святкує Трійцю-2022 та які відмінності східного та західного обряду
Вознесіння Господнє - що не можна і що можна робити
І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — коли віряни святкують Вознесіння Господнє 2022

Відео
0:03:46
Україна вимагає від Німеччини зупинити Північний потік-1

Кривавий газ: Україна вимагає від Німеччини зупинити Північний потік-1
0:04:09
Онлайн-аукціон у галереї Дукат
Українське мистецтво мчить на допомогу ЗСУ! Все про особливий онлайн-аукціон Фонду Притули
0:04:04
Чи нададуть Україні статус кандидата в члени Євросоюзу
День Х наближається: коли ЄС ухвалить остаточне рішення щодо надання Україні статусу кандидата 
0:06:24
Ситуація у Сєвєродонецьку
Битва за Сєвєродонецьк виснажує російську армію: Сергій Грабський про перспективи боїв у місті
Чому РФ стягує ракети в Білорусі
Мета — не наступ. Олег Жданов про те, навіщо Росія стягує ракетні комплекси зі сторони Білорусі
Втрати України у війні проти Росії - статистика Офісу Президента
Щодня на війні гинуть 100–200 українських військових — Подоляк оприлюднив нову статистику втрат
0:00:45
Новий наступ на Київ - Олексій Кулеба пояснив, чи це можливо
Підготовка нового наступу на Київщину? Олексій Кулеба відреагував на чергову інформаційну атаку росіян
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
0:02:40
Робота дитячих літніх таборів в Україні у 2022 році - як працюватимуть заклади
Війна не забере в дітей відпочинок! Як літні табори в Україні готуються приймати малят
карта бойвих дій
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 червня
Більше відео
Як прибрати неприємний запах з холодильника
Читати далі
Оцет, сода, нашатирний спирт, а головне — правильне зберігання. Як прибрати неприємний запах з холодильника
Біль у спині - ТОП-5 помилок під час лікування
Читати далі
Безпідставні МРТ, корсети та вітаміни: топ-5 помилок при лікуванні болю в спині, які ти робиш

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь