Відновити пристрасть у стосунках? Легко! Тримай п’ять еротичних фільмів, з якими твій вечір стане незабутнім

Пристрасть у стосунках — це основа, без якої вони не зможуть довго існувати. Та згасання пристрасті рано чи пізно трапляється чи не у кожній парі. І це нормально.

Сексологиня Наталія Єжова в реаліті-шоу Екси на Новому каналі поділилася рейтингом еротичних фільмів, що будуть чудовим способом провести спільний вечір з партнером та допоможуть розпалити пристрасть у стосунках знову.

Порушуючи заборони

Італійський еротичний фільм, прем’єра якого відбулась у 2000 році.

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Історія італійки Карли, що переїхала до Лондона, де й розпочались її любовні пригоди з бойфрендом і не тільки.

Вальсуючі

Французька комедія-драма 1974 року, режисер Бертран Бліє.

У фільмі розповідається про пригоди двох хлопців-розбишак Жан-Клода та П’єро, що заробляють на життя пограбуваннями, вбивствами та нападами на жінок.

Одного разу вони викрали машину перукаря, а разом з нею і його коханку — Марі-Анж. Згодом дівчина стає коханкою для двох.

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Рахат-Лукум

Нідерландська мелодрама 1973 року, режисер Пол Верговен.

Молодий нідерландський скульптор Ерік несподівано для себе зустрічає Ольгу і відразу закохується.

Невдовзі пара одружується і події розгортаються навколо їхньої історії кохання, що сповнена еротичними моментами.

Люсія і секс

Іспанська еротична мелодрама 2001 року, режисер Хуліо Медем.

Люсія — офіціантка у Мадридському ресторані. Після смерті свого бойфренда Лоренцо Люсія вирушає на його улюблений острів у Середземному морі, де дізнається багато цікавих подробиць про коханого.

Дев’ять пісень

Британський еротичний фільм 2004 року, режисер Майкл Вінтерботт.

Студентка зі Сполучених Штатів Ліза та вчений Метт з Англії знайомляться на рок-концерті. Їхні стосунки наповнені пристрастю.

Особливість фільму: він знімався без сценарію, а усі діалоги — імпровізація чи пропозиції режисера.

Тим часом 2022 рік вже фінішує, тому пропонуємо тобі переглянути добірку найкращих фільмів, що вийшли цього року.