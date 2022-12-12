Возобновить страсть в отношениях? Легко! Держи пять эротических фильмов, с которыми твой вечер станет незабываемым

Страсть в отношениях — основа, без которой они не смогут долго существовать. Но угасание страсти рано или поздно случается едва ли не в каждой паре. И это нормально.

Сексолог Наталья Ежова в реалити-шоу Екси на Новом канале поделилась рейтингом эротических фильмов, которые прекрасно подойдут для совместного вечера с партнером и позволят разжечь страсть в отношениях снова.

Нарушая запреты

Итальянский эротический фильм, премьера которого состоялась в 2000 году. Режиссер: Тинто Брасс.

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Вальсирующие

Французская комедийная драма 1974 года, режиссер Бертран Блие.

В фильме рассказывается о приключениях двух ребят-разбойников Жан-Клода и Пьеро, зарабатывающих на жизнь ограблениями, убийствами и нападениями на женщин.

Однажды они угнали машину у парикмахера, а вместе с ней и его любовницу — Мари-Анж. Впоследствии девушка становится любовницей для двоих.

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Турецкие наслаждения

Нидерландская мелодрама 1973 года, режиссер Пол Верговен.

Молодой нидерландский скульптор Эрик неожиданно для себя встречает Ольгу и сразу влюбляется.

Вскоре пара женится и события разворачиваются вокруг их истории любви, наполненной эротическими моментами.

Люсия и секс

Испанская эротическая мелодрама 2001 года, режиссер Хулио Медем.

Люсия — официантка в Мадридском ресторане. После смерти своего бойфренда Лоренцо Люсия отправляется на его любимый остров в Средиземном море, где узнает много интересных подробностей о любимом.

Девять песен

Британский эротический фильм 2004 года, режиссер Майкл Уинтерботт.

Студентка из Соединенных Штатов Лиза и ученый Мэтт из Англии знакомятся на рок-концерте. Их отношения наполнены страстью.

Особенность фильма: он снимался без сценария, а все диалоги — импровизация или предложения режиссера.

Тем временем 2022 год уже финиширует, поэтому предлагаем тебе посмотреть подборку лучших фильмов, вышедших в этом году.