Возобновить страсть в отношениях? Легко! Держи пять эротических фильмов, с которыми твой вечер станет незабываемым

Страсть в отношениях — основа, без которой они не смогут долго существовать. Но угасание страсти рано или поздно случается едва ли не в каждой паре. И это нормально.
Сексолог Наталья Ежова в реалити-шоу Екси на Новом канале поделилась рейтингом эротических фильмов, которые прекрасно подойдут для совместного вечера с партнером и позволят разжечь страсть в отношениях снова.
Итальянский эротический фильм, премьера которого состоялась в 2000 году. Режиссер: Тинто Брасс.
История итальянки Карлы, переехавшей в Лондон, где и начались ее любовные приключения с бойфрендом и не только.
Французская комедийная драма 1974 года, режиссер Бертран Блие.
В фильме рассказывается о приключениях двух ребят-разбойников Жан-Клода и Пьеро, зарабатывающих на жизнь ограблениями, убийствами и нападениями на женщин.
В фильме рассказывается о приключениях двух ребят-разбойников Жан-Клода и Пьеро, зарабатывающих на жизнь ограблениями, убийствами и нападениями на женщин.
Однажды они угнали машину у парикмахера, а вместе с ней и его любовницу — Мари-Анж. Впоследствии девушка становится любовницей для двоих.
Нидерландская мелодрама 1973 года, режиссер Пол Верговен.
Молодой нидерландский скульптор Эрик неожиданно для себя встречает Ольгу и сразу влюбляется.
Вскоре пара женится и события разворачиваются вокруг их истории любви, наполненной эротическими моментами.
Испанская эротическая мелодрама 2001 года, режиссер Хулио Медем.
Люсия — официантка в Мадридском ресторане. После смерти своего бойфренда Лоренцо Люсия отправляется на его любимый остров в Средиземном море, где узнает много интересных подробностей о любимом.
Британский эротический фильм 2004 года, режиссер Майкл Уинтерботт.
Студентка из Соединенных Штатов Лиза и ученый Мэтт из Англии знакомятся на рок-концерте. Их отношения наполнены страстью.
Студентка из Соединенных Штатов Лиза и ученый Мэтт из Англии знакомятся на рок-концерте. Их отношения наполнены страстью.
Особенность фильма: он снимался без сценария, а все диалоги — импровизация или предложения режиссера.
Тем временем 2022 год уже финиширует, поэтому предлагаем тебе посмотреть подборку лучших фильмов, вышедших в этом году.