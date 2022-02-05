Окрім Софійської площі і Поштової: куди тобі завітати у Києві на вихідних

Часи ковідної епідемії дали нагоду краще пізнавати рідні міста України, коли кордони інших держав були закритими.

Пошук усього українського і зараз перебуває у фокусі зацікавлень громадян, особливо це стосується мешканців та гостей великих міст.

Та чи знаєш ти, куди варто сходити на вікенд у столиці? Ми розповімо про цікаві маловідомі місця та івенти Києва, куди варто піти на вихідних.

То куди ж піти у Києві, якщо уже сотню разів був на Софійській площі?

Візуальним естетам

Так, галереї Києва вміють дивувати. На зміну викривленим спогадам про шкільні походи до музеїв та будинків мистецтв, київський арт-простір пропонує декілька сучасних тематичних презентацій.

Радимо відвідати вихідними хоча б одну із переліченого.

PinchukArtCentre — це міжнародний центр сучасного мистецтва 21-го сторіччя, відкритий для митців, мистецтва та суспільства. Тут можна побачити картини, мініатюри, композиції та інші мистецькі дітища. Останнім часом тут роблять акцент саме на виставки українських митців. Розташований арт-центр неподалік Бессарабського кварталу за адресою вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3–2. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті

— це міжнародний центр сучасного мистецтва 21-го сторіччя, відкритий для митців, мистецтва та суспільства. Тут можна побачити картини, мініатюри, композиції та інші мистецькі дітища. Останнім часом тут роблять акцент саме на виставки українських митців. Розташований арт-центр неподалік Бессарабського кварталу за адресою вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3–2. Детальнішу інформацію можна знайти на Мистецький Арсенал — це найбільша в Україні інституція культури, яка у своїй діяльності поєднує та інтегрує сучасне мистецтво з музейною справою. Своєю місією Арсенал вбачає сприяння модернізації українського суспільства та інтеграції України до світового контексту, тож саме тут розкриваються парадоксальні та пекучі теми суспільства в історії. Дістатися можна на метро Арсенальна. Сам Арсенал розташований на вулиці Лаврська 10–12. Про розклад виставок та інші деталі можна дізнатися на сайті

— це найбільша в Україні інституція культури, яка у своїй діяльності поєднує та інтегрує сучасне мистецтво з музейною справою. Своєю місією Арсенал вбачає сприяння модернізації українського суспільства та інтеграції України до світового контексту, тож саме тут розкриваються парадоксальні та пекучі теми суспільства в історії. Дістатися можна на метро Арсенальна. Сам Арсенал розташований на вулиці Лаврська 10–12. Про розклад виставок та інші деталі можна дізнатися на Національний музей Київська картинна галерея — це те давно відоме, яке зібрало у собі вишукані та відомі роботи українських і закордонних художників та іконописців. Тут можна ознайомитися із мистецтвом від 18 століття до наших днів. Без перебільшення, Київська картинна галерея стала візитною карткою не лише столиці, а й всієї України. Розташований музей за адресою вул. Терещенківська, 9. На сайті

— це те давно відоме, яке зібрало у собі вишукані та відомі роботи українських і закордонних художників та іконописців. Тут можна ознайомитися із мистецтвом від 18 століття до наших днів. Без перебільшення, Київська картинна галерея стала візитною карткою не лише столиці, а й всієї України. Розташований музей за адресою вул. Терещенківська, 9. На До класичних картинних виставок можна віднести й ті, що проходять у Палаці мистецтв Український дім . В останньому можна познайомитися із зовсім юними митцями та мисткинями — часто там виставляються студенти художніх ВНЗ та КАМА, а інформацію про архівні події чи анонси можна дізнатися на сайті

. В останньому можна познайомитися із зовсім юними митцями та мисткинями — часто там виставляються студенти художніх ВНЗ та КАМА, а інформацію про архівні події чи анонси можна дізнатися на Спільне з галереями мають і ще два арт-простори: Avangarden the naked room

Для поціновувачів сцени

Попри важку ситуацію з фінансуванням театрів в Україні, протягом останніх п’яти — восьми років театральна справа не занепадає, а навпаки перероджується, даючи плоди то там, то тут.

Тож в який київський театр піти на вихідних? Окрім відомого Театру на Подолі, який подарує глядачеві модернізоване бачення старих творів, ми знайшли ще декілька менш популярних сценодій.

Дикий театр (Wild Theatre) під керівництвом Ярослави Кравченко . Обурює, травмує, викликає залежність — саме так позиціює себе театр. Якщо хочеш по-новому відчути сучасний театр, то мусиш знайти вечір для відвідин саме Дикого. Його сцени розташовані за чотирма адресами — Сцена 6 (вул. велика Васильківська, 1), Мала опера (вул. Дегтярівська, 5), Курені (вул. Паркова дорога, 4), та ДК СБУ (вул. Ірининська, 5). Детальніше про все можна дізнатися на сайті Дикого Театру.

(Wild Theatre) під керівництвом . Обурює, травмує, викликає залежність — саме так позиціює себе театр. Якщо хочеш по-новому відчути сучасний театр, то мусиш знайти вечір для відвідин саме Дикого. Його сцени розташовані за чотирма адресами — (вул. велика Васильківська, 1), (вул. Дегтярівська, 5), (вул. Паркова дорога, 4), та (вул. Ірининська, 5). Детальніше про все можна дізнатися на Дикого Театру. Із молодих та сучасних київських театрів одними з найкращих також вважаються Малий театр Центр сучасного мистецтва Дах Дах спеціалізується також на музичній сфері, є центром створення українських етногуртів.

спеціалізується також на музичній сфері, є центром створення українських етногуртів. У Київському національному академічному Молодому театрі

Фото: Молодий театр

Для літературних критиків

Ще одна сторона мистецького Києва — його літературні вечори та квартирники.

Спочатку здається, що це — відголоски шістдесятництва у сучасному звучанні молодих авторів. А потім ти перестанеш порівнювати та розчинишся у місцевій симфонії авангардної музики.

Тож де проходять ті широковідомі у вузьких колах квартирники та літературні виступи Києва?

Зазвичай подібні заходи організовуються завчасно їхніми ідейними натхненниками у різних місцях Києва — автентичних гаражах, фотостудіях, внутрішніх двориках чи барах. Серед найвідоміших культурних центрів, що організовують мистецькі вечірки, є 2 bi — група молодих людей на чолі з Олею Духотою , які створили винятковий простір для розвитку української творчості таких самих молодих та палких поетів, поетес, музикантів та музиканток. Їхні вечірки сповнені передусім сучасним відчуттям літератури та музики. Центр має свою сторінку в Instagram , де можна детальніше ознайомитися із засновниками, авторами та програмою квартирників.

— група молодих людей на чолі з , які створили винятковий простір для розвитку української творчості таких самих молодих та палких поетів, поетес, музикантів та музиканток. Їхні вечірки сповнені передусім сучасним відчуттям літератури та музики. Центр має свою сторінку в , де можна детальніше ознайомитися із засновниками, авторами та програмою квартирників. Panika events — аналог вищезгаданого культурного центру. Тут переважає російськомовна аудиторія зі своєю творчістю. Молоді митці по-своєму відчувають сучасну київську моду « говорити (про все), не можна мовчати ». У їхньому Instagram також можна знайти додаткову інформацію про майбутні івенти.

— аналог вищезгаданого культурного центру. Тут переважає російськомовна аудиторія зі своєю творчістю. Молоді митці по-своєму відчувають сучасну київську моду « ». У їхньому також можна знайти додаткову інформацію про майбутні івенти. Для винятково літературних читань варто відвідати і арт-богему — як самі себе називають ці поети — Ursus poetry . Це спілка поетів покоління міленіалів, що завжди готові прийняти до своїх лав нових авторів. Свої авторські читання вони здебільшого проводять у різних барах з характерним інтер’єром. Засновником є відомий київський поет Паша Броский, через якого і відбувається вся комунікація. Щоб дізнатися більше про ці літературні читання, відвідайте Instagram спілки поетів.

Яке б із цих місць ти не обрав/-ла — будеш у захваті. Пізнаваймо Київ разом!

Якщо тобі більше до вподоби теплі місцини закордоння, радимо прочитати про сафарі Тараса Тополі у пустелі Марса-ель-Арам.