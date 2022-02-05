Окрім Софійської площі і Поштової: куди тобі завітати у Києві на вихідних

Часи ковідної епідемії дали нагоду краще пізнавати рідні міста України, коли кордони інших держав були закритими.
Пошук усього українського і зараз перебуває у фокусі зацікавлень громадян, особливо це стосується мешканців та гостей великих міст.
Та чи знаєш ти, куди варто сходити на вікенд у столиці? Ми розповімо про цікаві маловідомі місця та івенти Києва, куди варто піти на вихідних.
Фото: The naked room
То куди ж піти у Києві, якщо уже сотню разів був на Софійській площі?
Так, галереї Києва вміють дивувати. На зміну викривленим спогадам про шкільні походи до музеїв та будинків мистецтв, київський арт-простір пропонує декілька сучасних тематичних презентацій.
Радимо відвідати вихідними хоча б одну із переліченого.
ФотоРixabay
Попри важку ситуацію з фінансуванням театрів в Україні, протягом останніх п’яти — восьми років театральна справа не занепадає, а навпаки перероджується, даючи плоди то там, то тут.
Тож в який київський театр піти на вихідних? Окрім відомого Театру на Подолі, який подарує глядачеві модернізоване бачення старих творів, ми знайшли ще декілька менш популярних сценодій.
Фото: Молодий театр
Ще одна сторона мистецького Києва — його літературні вечори та квартирники.
Спочатку здається, що це — відголоски шістдесятництва у сучасному звучанні молодих авторів. А потім ти перестанеш порівнювати та розчинишся у місцевій симфонії авангардної музики.
Тож де проходять ті широковідомі у вузьких колах квартирники та літературні виступи Києва?
Яке б із цих місць ти не обрав/-ла — будеш у захваті. Пізнаваймо Київ разом!
Якщо тобі більше до вподоби теплі місцини закордоння, радимо прочитати про сафарі Тараса Тополі у пустелі Марса-ель-Арам.