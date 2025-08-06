Види медуз Чорного моря: чи є смертельно отруйні

Більшість відпочивальників чорноморських пляжів зовсім не в захваті від “морського холодцю”, а дехто боїться їхньої отрути.

Тож чи дійсно місцеві медузи здатні завдати людині серйозної шкоди — про види медуз Чорного моря читай у матеріалі.

Види медуз Чорного моря: безпечні та отруйні

Безпечні види медуз: аурелія

У Чорному морі зустрічається чимало медуз, але це радше показник їхньої кількості, а не різноманіття. Як і в Азовському морі, тут мешкають лише два види.

Найпоширеніша біля берегів — аурелія: Aurelia aurita, відома також як вухата медуза.

Це доволі повільна істота з майже прозорим тілом і куполом ніжно-блакитного чи рожевого відтінку діаметром до 40 см.

Впізнати її просто: під куполом звисають вирости, схожі на кролячі вушка — вони й дали їй назву.

Для людини аурелія практично безпечна: вона може лише подразнювати очі і загалом слизові оболонки, і лише за умови, що плавець опиниться серед великого скупчення медуз.

Загалом звичайна доросла людина, стикнувшись з аурелією, нічого не відчує. У зоні ризику лише маленькі діти або люди з підвищеною чутливістю шкіри та слизової.

Умовно отруйні види медуз: корнерот

Та у Чорному морі можна зустріти й отруйних медуз, приміром, корнерота: Rhizostoma pulmo.

Ці створіння — майже гіганти з куполом діаметром до 60-70 см, вони важать до кількох кілограмів, і зазвичай забарвлені у відтінки синього, блакитного чи фіолетового кольору.

Вони мають м’ясисті щупальця, які нагадують коріння дерев і досить жваво рухають ними.

Найбільш небезпечно торкатися до щупалець корнерота: це викличе досить болюче печіння та почервоніння шкіри.

Великі особини можуть залишити на шкірі великі сліди, почервоніння розміром із тарілку. А відчуття таке, немов ти стрибав через зарості кропиви.

Хоча опік корнерота не несе смертельної небезпеки, уражене місце може турбувати кілька годин.

Найотруйніша медуза у світі — чи є вона у Чорному морі

Найотруйніша у світі — австралійська морська оса: Chironex fleckeri, представник кубомедуз, і вона у Чорному морі не живе.

Її отрута настільки сильна, що може вбити людину за кілька хвилин. Та у Чорному морі мешкають лише відносно безпечні види.

До речі, у чорноморській акваторії можна зустріти гребневиків — у темряві вони чарівно світяться, малюючи у воді мерехтливі візерунки. Але вони цілком безпечні й належать до іншої біологічної групи, це не медузи.

Для чого потрібні медузи

Без медуз не можна уявити гармонійного існування морської екосистеми. Вони живляться дрібним планктоном, ракоподібними та личинками різних морських організмів, і так контролюють їхню чисельність.

Самі ж теж стають їжею для багатьох риб, морських черепах, деяких видів птахів і навіть інших медуз. Тож фактом свого існування вони тримають баланс у харчових ланцюгах і допомагають морю бути здоровим.

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