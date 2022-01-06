Як святкують Різдво християни східного обряду — особистий досвід та сімейні традиції

Різдво є одним із найбільших релігійних свят. Його святкують християни у всьому світі, а кожна родина має свої традиції.

За східним обрядом Різдво Христове відзначають 7 січня. Але однією з традицій святкування є Святвечір, який припадає на 6 січня.

До цього дня триває 40-денний піст, а на вечерю готують 12 страв на честь 12 апостолів.

Символізм на Різдво

Раніше господарі застеляли стіл білою скатертиною, під яку клали сіно. Це символізувало народження Ісуса Христа в стаєнці на сіні.

Також на Святвечір робили дідуха. Це сніп жита, який ставили в кутку хати. Він символізував дух покровителя роду. Зараз майже неможливо знайти таку традицію в родинах. Хоча — дарма.

Також 6 січня заведено сідати до столу з першою зіркою, яка сповістила про народження Христа. Саме тому це й називається Святвечір.

Ще однієї цікавою традицією було підкидання куті до стелі. Чим більше куті залишиться на стелі, тим багатшим буде рік.

Навряд чи хтось так зараз робить через дорогі ремонти.

Страви до Різдва

Традиційно на Різдво готували вареники, голубці, млинці, пампушки, пісний борщ тощо.

Страви могли змінюватися на смак господині дому, але обов’язково на столі мали бути узвар та кутя.

Кутя є головною і ритуальною стравою, яка поєднує в собі пшеничну, ячмінну чи рисову кашу, змішану з родзинками, маком, медом і горіхами.

Читайте про кутю

Особиста історія

Студентка київського вузу Катерина Руденко поділилася традиціями святкування Різдва своєї родини.

Щороку на Різдво ми збираємося всією своєю родиною. Навіть тоді, коли я переїхала до Києва, ця традиція збереглась.

— За тиждень до цього свята ми з мамою обговорюємо список страв, які будуть на столі. За день чи два до Різдва починаємо все готувати.

Катерина каже, що в неї багатодітна родина, тож навіть малечу залучають до підготовки свята. Дітлахи допомагають нарізати овочі та фрукти й прикрашають будинок.

Під час приготування страв ми любимо слухати різдвяні пісні, але оскільки моя родина шанує християнські цінності, то ми слухаємо саме християнські різдвяні пісні.

Катерина розповідає, що кожного року вони з мамою вигадують нові страви, тож сталих традиційних страв у родині немає.

Родинні традиції

Також дівчина зауважує, що зовсім недавно в її родині з’явилася традиція переглядати різдвяні фільми усією родиною напередодні свята.

— Наступного ранку, в день самого Різдва, родиною збираємося та йдемо до церкви, де до 12:00 святкуємо.

Коли повертаємося додому та сідаємо за святковий стіл, батько згадує історію виникнення Різдва, опираючись на біблійні тексти. А ввечері ми приймаємо колядників.

Коляда

Однією з важливих та незмінних традицій Різдва є колядування.

Колядники заходять до різних господарів додому та у своїх піснях прославляють народження Ісуса Христа. Часто можуть носити з собою зірку, яка символізує саме Вифлеємську зірку, що ознаменувала народження Ісуса.

Ми дуже любимо приймати колядників і готувати для них гостинці, — розповідає Катерина.

Нагадаємо, що раніше ми писали про традиції святкування Різдва західного обряду.