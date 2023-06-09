Маленька радість для дитини: як зробити мильні бульбашки в домашніх умовах

Подарувати дитині чи дорослому маленьку радість — дуже просто і недорого. Зробити можна мильні бульбашки.
Інгредієнти для створення гри є в кожного вдома, а тому спосіб приготування зовсім нескладний. Читай у нашому матеріалі, як зробити мильні бульбашки вдома.
В основі мильних бульбашок найчастіше такі інгредієнти — вода, гліцерин, мило чи шампунь. Щоб бульбашки виходили великими та пружними, ми розповімо, що найкраще використати.
Найбільш міцними мильні бульбашки виходять з кип’яченої води та з додаванням гліцерину. Його можна придбати в аптеці, він коштує від 20 грн. Найкраще залишити готові мильні бульбашки настоюватися на ніч або покласти в холодильник, щоб зійшла зайва піна.
Ми поділимося рецептами приготування мильних бульбашок з рідкого мила, шампуню, господарського мила, прального порошку, піни для ванни та навіть з мийного засобу для посуду. Вибирай спосіб, який тобі до вподоби.
Фото: Pexels
До речі, мильні бульбашки можна зробити різнокольоровими за допомогою харчових барвників! Так дітям ще більше сподобається грати з бульбашками.
Пускати мильні бульбашки можна не тільки паличкою, яка йде в комплекті з ними, а ще й різними трубочками, макаронами, скрученою паперовою трубочкою, формочками для печива, долонями тощо.
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