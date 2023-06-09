Маленька радість для дитини: як зробити мильні бульбашки в домашніх умовах

Подарувати дитині чи дорослому маленьку радість — дуже просто і недорого. Зробити можна мильні бульбашки.

Інгредієнти для створення гри є в кожного вдома, а тому спосіб приготування зовсім нескладний. Читай у нашому матеріалі, як зробити мильні бульбашки вдома.

Як зробити мильні бульбашки вдома — проста інструкція

В основі мильних бульбашок найчастіше такі інгредієнти — вода, гліцерин, мило чи шампунь. Щоб бульбашки виходили великими та пружними, ми розповімо, що найкраще використати.

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Найбільш міцними мильні бульбашки виходять з кип’яченої води та з додаванням гліцерину. Його можна придбати в аптеці, він коштує від 20 грн. Найкраще залишити готові мильні бульбашки настоюватися на ніч або покласти в холодильник, щоб зійшла зайва піна.

Ми поділимося рецептами приготування мильних бульбашок з рідкого мила, шампуню, господарського мила, прального порошку, піни для ванни та навіть з мийного засобу для посуду. Вибирай спосіб, який тобі до вподоби.

Мильні бульмашки з рідкого мила. 4 ст.л. рідкого мила змішай зі столовою ложкою води, розмішай вінчиком до піни. Коли піна зникне, додай 10 крапель гліцерину.

4 ст.л. рідкого мила змішай зі столовою ложкою води, розмішай вінчиком до піни. Коли піна зникне, додай 10 крапель гліцерину. Мильні бульбашки з шампуню. 100 мл дитячого шампуню змішай з 200 мл кип’яченої води. Додай 3 ст.л. гліцерину та дай настоятися кілька годин.

100 мл дитячого шампуню змішай з 200 мл кип’яченої води. Додай 3 ст.л. гліцерину та дай настоятися кілька годин. Мильні бульбашки з мийного засобу для посуду. Чверть склянки засобу для миття посуду змішай зі склянкою води, додай чайну ложку цукру та добре розмішай вінчиком. Замість цукру можна використовувати гліцерин.

Чверть склянки засобу для миття посуду змішай зі склянкою води, додай чайну ложку цукру та добре розмішай вінчиком. Замість цукру можна використовувати гліцерин. Мильні бульбашки з господарського мила. Найдешевший рецепт! Натри половину господарського мила на тертці, змішай це з літром води. Додай 3 ч.л. гліцерину та розмішай.

До речі, мильні бульбашки можна зробити різнокольоровими за допомогою харчових барвників! Так дітям ще більше сподобається грати з бульбашками.

Мильні бульбашки з піни для ванни. Чверть склянки заповни водою, решту склянки залий піною для ванни. Добре розмішай. Можна додати гліцерин або цукор, щоб бульбашки були більш пружними.

Чверть склянки заповни водою, решту склянки залий піною для ванни. Добре розмішай. Можна додати гліцерин або цукор, щоб бульбашки були більш пружними. Мильні бульбашки з прального порошку. Тобі знадобиться 100 мл води, 30 мл гліцерину, кілька крапель нашатирного спирту та 10 г прального порошку. Все це змішай у гарячій воді до розчинення порошку. Мильний розчин має настоятися в холодильнику ніч.

Пускати мильні бульбашки можна не тільки паличкою, яка йде в комплекті з ними, а ще й різними трубочками, макаронами, скрученою паперовою трубочкою, формочками для печива, долонями тощо.

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