Маленькая радость для ребенка: как сделать мыльные пузыри в домашних условиях

Подарить ребенку или взрослому маленькую радость очень просто и недорого. Сделать можно мыльные пузыри.
Ингредиенты для создания игры есть у каждого дома, поэтому способ приготовления совсем несложный. Читай в нашем материале, как сделать мыльные пузыри дома.
В основе мыльных пузырей чаще всего такие ингредиенты — вода, глицерин, мыло или шампунь. Чтобы пузыри получались большими и упругими, мы расскажем, что лучше использовать.
Наиболее крепкими мыльные пузыри получаются из кипяченой воды и с добавлением глицерина. Его можно купить в аптеке, он стоит от 20 грн. Лучше оставить готовые мыльные пузыри настаиваться на ночь или положить в холодильник, чтобы ушла лишняя пена.
Мы поделимся рецептами приготовления мыльных пузырей из жидкого мыла, шампуня, хозяйственного мыла, стирального порошка, пены для ванны и даже моющего средства для посуды. Выбирай способ, который тебе нравится.
Фото: Pexels
Кстати, мыльные пузыри можно сделать разноцветными с помощью пищевых красителей! Так детям еще больше понравится играть с пузырьками.
Пускать мыльные пузыри можно не только палочкой, которая идет в комплекте с ними, а еще и разными трубочками, макаронами, скрученной бумажной трубочкой, формочками для печенья, ладонями и так далее.
Раньше мы рассказывали о развивающих играх для дошкольников.
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