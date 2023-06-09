Маленькая радость для ребенка: как сделать мыльные пузыри в домашних условиях

Подарить ребенку или взрослому маленькую радость очень просто и недорого. Сделать можно мыльные пузыри.

Ингредиенты для создания игры есть у каждого дома, поэтому способ приготовления совсем несложный. Читай в нашем материале, как сделать мыльные пузыри дома.

Как сделать мыльные пузыри дома — простая инструкция

В основе мыльных пузырей чаще всего такие ингредиенты — вода, глицерин, мыло или шампунь. Чтобы пузыри получались большими и упругими, мы расскажем, что лучше использовать.

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Наиболее крепкими мыльные пузыри получаются из кипяченой воды и с добавлением глицерина. Его можно купить в аптеке, он стоит от 20 грн. Лучше оставить готовые мыльные пузыри настаиваться на ночь или положить в холодильник, чтобы ушла лишняя пена.

Мы поделимся рецептами приготовления мыльных пузырей из жидкого мыла, шампуня, хозяйственного мыла, стирального порошка, пены для ванны и даже моющего средства для посуды. Выбирай способ, который тебе нравится.

Мыльные пузыри из жидкого мыла. 4 ст.л. жидкого мыла смешай со столовой ложкой воды, размешай венчиком до пены. Когда пена исчезнет, добавь 10 капель глицерина.

4 ст.л. жидкого мыла смешай со столовой ложкой воды, размешай венчиком до пены. Когда пена исчезнет, добавь 10 капель глицерина. Мыльные пузыри из шампуня. 100 мл детского шампуня смешай с 200 мл кипяченой воды. Добавь 3 ст.л. глицерина и дай настояться несколько часов.

100 мл детского шампуня смешай с 200 мл кипяченой воды. Добавь 3 ст.л. глицерина и дай настояться несколько часов. Мыльные пузыри из моющего средства для посуды. Четверть стакана моющего средства смешай со стаканом воды, добавь чайную ложку сахара и хорошо размешай венчиком. Вместо сахара можно использовать глицерин.

Четверть стакана моющего средства смешай со стаканом воды, добавь чайную ложку сахара и хорошо размешай венчиком. Вместо сахара можно использовать глицерин. Мыльные пузыри из хозяйственного мыла. Самый дешевый рецепт! Натри половину хозяйственного мыла на терке, смешай это с литром воды. Добавь 3 ч.л. глицерина и размешай.

Кстати, мыльные пузыри можно сделать разноцветными с помощью пищевых красителей! Так детям еще больше понравится играть с пузырьками.

Мыльные пузыри из пены для ванны. Четверть стакана заполни водой, остальное залей пеной для ванны. Хорошо размешай. Можно добавить глицерин или сахар, чтобы пузыри были более упругими.

Четверть стакана заполни водой, остальное залей пеной для ванны. Хорошо размешай. Можно добавить глицерин или сахар, чтобы пузыри были более упругими. Мыльные пузыри из стирального порошка. Тебе понадобится 100 мл воды, 30 мл глицерина, несколько капель нашатырного спирта и 10 г стирального порошка. Все это смешай в горячей воде до растворения порошка. Мыльный раствор должен настояться в холодильнике ночь.

Пускать мыльные пузыри можно не только палочкой, которая идет в комплекте с ними, а еще и разными трубочками, макаронами, скрученной бумажной трубочкой, формочками для печенья, ладонями и так далее.

Раньше мы рассказывали о развивающих играх для дошкольников.

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