Комусь дощі, а іншим — сонце! Погода в Україні на вихідні 17-18 червня

Цьогоріч літо дивує українців своєю непостійністю, тому перед тим, як планувати щось, доводиться перевіряти, який прогноз погоди в Україні на вихідні.

Погода в Україні на вихідні 17-18 червня

Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що у найближчі три дні в західних областях України будуть короткочасні дощі, а подекуди — грози.

Крім того, завтра, 17 червня, місцями можна буде спостерігати значні дощі. Та загалом температура вночі буде коливатись у межах +11+17С, а вдень +19+25С.

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Решті територій пощастить більше й вихідні минуть без опадів. Лише вдень 17 червня на сході та південному сході країни буде короткочасний дощ.

Прогноз погоди на суботу по Україні

Також дощ завітає 18-19 червня у південні області.

Загалом температура вночі коливатиметься в межах +13+19С, а вдень +24+30С. Вітер буде переважно східний, 3-10 м/с.

Прогноз погоди на неділю по Україні

Та декому, окрім прогнозу погоди, варто також перевіряти й інші попередження, як, наприклад, календар магнітних бур на червень. Дивись за посиланням.

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