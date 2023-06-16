Комусь дощі, а іншим — сонце! Погода в Україні на вихідні 17-18 червня

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Червня 2023, 21:00
Погода в Україні
Фото: Pexels

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