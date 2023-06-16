Кому-то дожди, а другим — солнце! Погода в Украине на выходные 17-18 июня

В этом году лето удивляет украинцев своим непостоянством, поэтому, прежде чем планировать что-то, приходится проверять, какой прогноз погоды в Украине на выходные.

Погода в Украине на выходные 17-18 июня

Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что в ближайшие три дня в западных областях Украины будут кратковременные дожди, а иногда — грозы.

Кроме того, завтра, 17 июня, местами можно будет наблюдать значительные дожди. А температура ночью будет колебаться в пределах +11+17С, а днем +19+25С.

Сейчас также смотрят

Остальным территориям повезет больше и выходные пройдут без осадков. Только днем 17 июня на востоке и юго-востоке страны будет кратковременный дождь.

Прогноз погоды на субботу по Украине

Также 18-19 июня дождь посетит южные области.

В целом температура ночью будет колебаться в пределах +13+19С, а днем +24+30С. Ветер будет преимущественно восточный, 3-10 м/с.

Прогноз погоды на воскресенье по Украине

И некоторым, кроме прогноза погоды, следует также проверять и другие предупреждения, как, например, календарь магнитных бурь на июнь. Смотри по ссылке.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!