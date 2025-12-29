Як обрати іграшку дитині та не натрапити на небезпеку: що треба знати

Держпродспоживслужба повідомляє, що перед покупкою іграшки дитині на Новий рік варто перевіряти всі маркування та супровідну інформацію, що передбачені законодавством, задля уникнення небезпечних іграшок, що можуть нашкодити здоров’ю дитині — деталі читай у матеріалі.

Як обрати іграшку та не натрапити на небезпеку

При виборі іграшки мають значення декілька пунктів, а саме:

найменування виробника/імпортера, його адреса, контакти;

назва іграшки та артикул;

вікова категорія;

інструкція українською мовою, а також попереджувальні написи;

знак відповідності технічним регламентам.

Вимоги до безпеки іграшок регламентовані Технічним регламентом безпечності іграшок (постанова КМУ №151 від 28.02.2018).

Також у службі під час покупки радять переконатися, що інструкція та попередження є українською мовою, іграшка відповідатиме віку дитині, немає жодних дивних запахів або дефектів, а також маркування. В іншому випадку краще утриматися від покупки цієї іграшки та обрати щось інше.

