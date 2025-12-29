Как выбрать игрушку ребенку и не встретить опасности: что нужно знать

Госпродпотребслужба сообщает, что перед покупкой игрушки ребенку на Новый год следует проверять все маркировки и сопроводительную информацию, предусмотренные законодательством, во избежание опасных игрушек, которые могут навредить здоровью ребенку — детали читай в материале.

Как выбрать игрушку и не встретить опасности

При выборе игрушки имеют значение несколько пунктов, а именно:

наименование изготовителя/импортера, его адрес, контакты;

название игрушки и артикул;

возрастная категория;

инструкция на украинском языке, а также предупредительные надписи;

знак соответствия техническим регламентам.

Требования к безопасности игрушек регламентированы Техническим регламентом безопасности игрушек (постановление КМУ №151 от 28.02.2018).

Также в службе во время покупки советуют убедиться, что инструкция и предупреждение являются украинским языком, игрушка будет соответствовать возрасту ребенку, нет странных запахов или дефектов, а также маркировки. В противном случае лучше воздержаться от покупки этой игрушки и выбрать что-нибудь другое.

