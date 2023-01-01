Не викидай на смітник: пункти утилізації новорічних ялинок у Києві

У столиці не перший рік поспіль мешканці не викидають ялинки, а віддають новорічні красуні на переробку. Це — не сучасний тренд і данина еко-руху, а реальна необхідність.

Адже лише за офіційною статистикою, у 2022 році у Києві проживає майже 3 млн. людей. Тому навіть уявити складно, скільки ялинок викидається після різдвяних свят.

Пункти утилізації ялинок у Києві ти знайдеш у матеріалі.

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Утилізація ялинок у Києві: коли почнуть працювати пункти

У столиці після Нового року запрацюють 17 пунктів утилізації ялинок.

Вони почнуть працювати з 4 по 31 січня.

Хвойні дерева спочатку подрібнюють, а потім цю труху використовують для того, щоб мульчувати лунки інших ялинок.

Київ: пункти утилізації ялинок та графік роботи

у Голосіївському районі можна буде здати ялинку на просп. Голосіївському, 87-Г (пн-пт 08:00-17:00);

у Дарницькому районі на вул. Тростянецькій, 58-А (пн-нд 07:00-17:00);

у Дарницькому районі прийматимуть дерева у фітнес-парку біля озера Лебедине (пн-нд 07:00-17:00);

Деснянський район приймає ялинки на вул. Електротехнічної, 26 (пн-пт 08:00-20:00);

у Дніпровському районі – на просп. Визволителів, 6 (пн-пт 07:00-21:00; сб-нд 8:00-13:00);

жителі Оболонського району приноситимуть рослини на просп. Степана Бандери, 26-А (пн-пт 07:00-19:00);

у Печерському районі – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);

мешканці Подільського району мають знайти вул. Анатолія Кузнєцова (колишня вул. Дмитрівська), 16-А (пн-пт 07:00-16:00);

у Святошинському районі треба віддати ялинку на вул. Жмеринській, 30-Г (пн-пт 08:00-20:00);

люди, які мешкають у Солом’янському районі, мають приїхати з деревом на вул. Новопольову, 95-А (пн-пт 08:00-18:00);

у Шевченківському районі приймають дерева на переробку на пров. Герцена, 6 (пн-пт 08:00-17:00);

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Також утилізувати ялинки можна на таких комунальних підприємствах:

Дарницьке ЛПХ – Дарницьке лісництво, (перебуває на Бориспільському шосе, пн-пт 08:00-17:00);

Дарницьке ЛПХ – Дніпровське лісництво, (на просп. Броварський, 2-А, пн-пт 08:00-17:00)

Дарницьке ЛПГ – Білодібровне лісництво, (перебуває на вул. Радистів, 1-В, пн-пт 08:00-17:00);

Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, (на кварталі №35, пн-пт 08:00-17:00);

Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, (на кварталі №72, пн-пт 08:00-17:00);

ЛПГ Конча-Заспа – (на вул. Генерала Матикіна, 11-Б, пн-пт 08:00-16:00).

А як виглядає зелена красуня столиці, дивись у нашому матеріалі.

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