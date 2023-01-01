Не викидай на смітник: пункти утилізації новорічних ялинок у Києві

Анна Голішевська, редакторка сайту 01 Січня 2023, 21:00
Ялинка
Фото: Unsplash

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Найочікуваніші фільми 2023 року: список та дата прем’єр
Швидкість, шпигунство та пригоди: найочікуваніші фільми 2023 року
Став шлунок: як полегшити стан у домашніх умовах?
“Став” шлунок: як запустити травний процес в домашніх умовах
Привітання від бійців ЗСУ
Тилу — триматися, і всім нам перемоги! Привітання бійців ЗСУ з новорічними святами
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Привітання від бійців ЗСУ
Тилу — триматися, і всім нам перемоги! Привітання бійців ЗСУ з новорічними святами
З 1 січня в Україні розпочнеться обмін старих лампочок на LED-лампи: як це працюватиме
Міцно стоїмо на енергетичному фронті! Як і коли можна безкоштовно отримати LED-лампи в Україні
Словничок війни
Від Чмоні до бавовни. Будь у тренді: словничок термінів, які породила війна

Відео
0:03:00
Привітання від бійців ЗСУ

Тилу — триматися, і всім нам перемоги! Привітання бійців ЗСУ з новорічними святами
0:03:01
Анімація
Українська анімація для дітей та батьків: психологічна підтримка та уроки комунікації
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:05:03
Обстріл Києва на Новий рік
У першу ніч року! Обстріл Києва сьогодні — усе про атаку по столиці
Вибухи в Києві і Миколаєві
Вибухи в Києві та ракетний обстріл України, є загиблі — що відомо про масовану атаку 31 грудня і на Новий рік
Привітання Зеленського з Новим роком 2023
Рік нашої перемоги! Привітання Зеленського з Новим роком 2023
Обмін полоненими 31 грудня: 140 військових повернули з полону в Україну
Новий рік зустрінуть вдома! Обмін військовополоненими 31 грудня: кого повернула Україна
0:02:55
Вадим Мітков
Унікальні роботи: як художник створює мистецтво на знаряддях для убивств
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 31 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:17
Перехоплені розмови
Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах
Більше відео
Став шлунок: як полегшити стан у домашніх умовах?
Читати далі
“Став” шлунок: як запустити травний процес в домашніх умовах
Рибні котлети: рецепт приготування покроково
Читати далі
З хека, тріски чи окуня: як приготувати рибні котлети — покроковий рецепт

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь