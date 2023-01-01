Не викидай на смітник: пункти утилізації новорічних ялинок у Києві

У столиці не перший рік поспіль мешканці не викидають ялинки, а віддають новорічні красуні на переробку. Це — не сучасний тренд і данина еко-руху, а реальна необхідність.
Адже лише за офіційною статистикою, у 2022 році у Києві проживає майже 3 млн. людей. Тому навіть уявити складно, скільки ялинок викидається після різдвяних свят.
Пункти утилізації ялинок у Києві ти знайдеш у матеріалі.
У столиці після Нового року запрацюють 17 пунктів утилізації ялинок.
Вони почнуть працювати з 4 по 31 січня.
Вони почнуть працювати з 4 по 31 січня.
Хвойні дерева спочатку подрібнюють, а потім цю труху використовують для того, щоб мульчувати лунки інших ялинок.
А як виглядає зелена красуня столиці, дивись у нашому матеріалі.
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