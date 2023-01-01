Не выкидывай в мусорку: пункты утилизации новогодних елок в Киеве

В столице не первый год подряд жители не выкидывают елки, а отдают новогодние красавицы на переработку.

Это — не современный тренд и дань эко-движению, а реальная необходимость. Ведь только по официальной статистике, в 2022 году Киев населяет почти 3 млн. людей.

Поэтому даже представить сложно, сколько елок выбрасывается после рождественских праздников. Пункты утилизации елок в Киеве ты найдешь в материале.

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Утилизация елок в Киеве: когда начнут работать пункты

В столице после Нового года заработают 17 пунктов утилизации елок.

Они начнут работать с 4 по 31 января.

Хвойные деревья сначала измельчают, а потом эту труху используют для того, чтобы мульчировать лунки других елочек.

Киев: пункты утилизации елок и график работы

в Голосеевском районе можно будет сдать елку на просп. Голосеевском, 87-Г (пн-пт 08:00-17:00);

в Дарницком районе на ул. Тростянецкой, 58-А (пн-вс 07:00-17:00);

в Дарницком районе будут принимать деревья в фитнес-парке у озера Лебединое (пн-вс 07:00-17:00);

Деснянский район принимает елки на ул. Электротехнической, 26 (пн-пт 08:00-20:00);

в Днепровском районе — на просп. Освободителей, 6 (пн-пт 07:00-21:00; сб-вс 8:00-13:00);

жители Оболонского района будут приносить растения на просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-пт 07:00-19:00);

в Печерском районе — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);

жители Подольского района должны найти ул. Анатолия Кузнецова (бывшая ул. Дмитриевская), 16-А (пн-пт 07:00-16:00);

в Святошинском районе елки можно сдать на ул. Жмеринской, 30-Г (пн-пт 08:00-20:00);

люди, которые живут в Соломенском районе, должны приехать с деревом на ул. Новополевую, 95-А (пн-пт 08:00-18:00);

в Шевченковском районе принимают деревья на переработку на пер. Герцена, 6 (пн-пт 08:00-17:00);

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Также утилизировать елки можно на таких коммунальных предприятиях:

Дарницкое ЛПХ — Дарницкое лесничество, (находится на Бориспольском шоссе, пн-пт 08:00-17:00);

Дарницкое ЛПХ — Днепровское лесничество, (на просп. Броварской, 2-А, пн-пт 08:00-17:00)

Дарницкое ЛПХ — Белодебровное лесничество, (находится на ул. Радистов, 1-В, пн-пт 08:00-17:00);

Дарницкое ЛПХ — Никольское лесничество, (на квартале №35, пн-пт 08:00-17:00);

Дарницкое ЛПХ -— Броварское лесничество, (на квартале №72, пн-пт 08:00-17:00);

ЛПХ Конча-Заспа — (на ул. Генерала Матыкина, 11-Б, пн-пт 08:00-16:00).

А как выглядит зеленая красавица столицы, смотри в нашем материале.

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