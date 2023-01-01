Не выкидывай в мусорку: пункты утилизации новогодних елок в Киеве

В столице не первый год подряд жители не выкидывают елки, а отдают новогодние красавицы на переработку.
Это — не современный тренд и дань эко-движению, а реальная необходимость. Ведь только по официальной статистике, в 2022 году Киев населяет почти 3 млн. людей.
Поэтому даже представить сложно, сколько елок выбрасывается после рождественских праздников. Пункты утилизации елок в Киеве ты найдешь в материале.
В столице после Нового года заработают 17 пунктов утилизации елок.
Они начнут работать с 4 по 31 января.
Они начнут работать с 4 по 31 января.
Хвойные деревья сначала измельчают, а потом эту труху используют для того, чтобы мульчировать лунки других елочек.
А как выглядит зеленая красавица столицы, смотри в нашем материале.
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