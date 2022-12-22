С терапевтическим эффектом: как выглядят елки в городах Украины

Как бы на украинцев не давила война и отключения света, сказочной атмосфере праздников все же быть, ведь в городах Украины установили елки с терапевтическим эффектом.

Елка — один из символов праздника, как никогда испытала влияние войны. Это, в частности, можно проследить в оформлении. Елки установили ради детей, потому что у маленьких украинцев никто не имеет права красть Рождество и Новый год.

К примеру, в Николаеве она сделана из защитных маскировочных сеток. Впечатление, будто она стоит на страже города, охраняя его от российских ракет.

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В Ивано-Франковске елку создали из детских рисунков. В них — слова благодарности воинам и желания малышей победить оккупанта.

Елка несокрушимости в Николаеве

Елку несокрушимости установили в самом центре Николаева, а маскировочные сетки покрыли величественную скульптуру Святого Николая, чтобы скрыть ее от вражеских ракет.

Горожанам такая идея пришлась по душе. Жительница города Елена поделилась, что считает такое оформление Святого Николая очень символичным.

Он нас бережет, мы его бережем, еще украшаем.

Елочные украшения делают своими руками жители Николаева. Так что украшают елку новогодние шарики с искренними пожеланиями, среди них желание победы нашей Украине.

Кременчуг и Полтава: елке быть

В Полтавской области тоже решили ставить елку ради детей, хотя городские власти долго взвешивали все за и против.

Инженер-проектировщик коммунального предприятия Благоустройство Кременчуга Олеся Григораш отметила, что хотелось создать хоть крошечную, но атмосферу праздника.

Самой елке уже более 12 лет. Но в этом году она выглядит особенно, потому что украшена патриотически-праздничными игрушками из подручных материалов.

На ней видны 1300 шаров, приобретенных четыре года назад, которые покрасили в желто-голубой. Все вместе они образовали композицию широкого национального флага по 7 м каждого цвета.

Что касается праздничных огоньков, то в этом году елки в этих областях без иллюминации.

Елка Львова

Львов обязан 14-метровой елке одному из предприятий, которое бесплатно подарило дерево. Оно росло на теплотрассе, а корни начали уничтожать сети.

Украсили западную зеленую красавицу прошлогодней иллюминацией, уменьшив количество огоньков для экономии. Будут включать их с 17 до 21 часа. А на верхушке елки сияет символический противотанковый еж.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что местная администрация совещалась с волонтерами, военными, семьями переселенцев, а также со специалистами центра ментального здоровья. Все пришли к мнению, что однозначно елка должна быть.

Елка победы в Ивано-Франковске

Новогоднюю красавицу в Ивано-Франковске уже успели окрестить елкой победы. Ее ведь украсили детскими рисунками.

В общей сложности на елке 350 детских работ. Все — патриотические, есть с гербами деоккупированных городов, ангелами-защитниками и даже с псом Патроном.

Они, как отмечают жители города, показывают веру в Украину, что люди болеют за нас, ВСУ и что они верят в победу.

В родном городе Виталины — Харькове новогодняя елка очень красивая, но под землей. Поэтому радуется Франковской и верит, что в скором времени вся Украина будет праздновать новый победный год.

А как выглядит зеленая красавица столицы, смотри в нашем материале.

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