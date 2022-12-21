Елка в Нью-Йорке, Колизей, Сиднейская опера — без света! Самые популярные локации мира демонстрируют солидарность с Украиной

Весь мир наблюдает, как Украина борется и живет в темноте. Энергоинфраструктура нашей страны страдает от террористических обстрелов со стороны России. Поэтому у украинцев может не быть электроэнергии несколько суток подряд, но у нас есть свет внутри!

Также нас поддерживает весь мир, страны помогают в ремонте энергетических объектов.

21 декабря самые популярные локации всего мира выключат свет в знак солидарности с Украиной. Цель кампании #LightUpUkraine — собрать через фандрейзинговую платформу UNITED24, основанную президентом Зеленским, $10 000 000 на приобретение генераторов для украинских больниц.

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Первым к #LightUpUkraine присоединился легендарный нью-йоркский Карнеги-Холл — там выключили свет 4 декабря 2022 года, во время концерта в честь 100-летия украинской рождественской мелодии Щедрик.

— Когда свет выключается, это всегда воспринимается, как что-то необычное.

Но когда проводишь без него четыре, десять, двадцать часов или даже дней и начинаешь привыкать к темноте, это самое худшее, что может произойти.

Это значит, что свет — не единственное, что у вас хотят забрать. Это посягательство на каждую часть вашей жизни. Именно так мы живем в Украине сейчас, защищаясь от врага, который пришел нас уничтожить. Поэтому я обращаюсь к вам, настоящие друзья Украины. Нам нужна поддержка! — сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал искать новые способы помощи Украине.

Какие локации в мире выключат свет 21 декабря

Всего 21 декабря в 20:00 свет выключат 62 локации в 19 странах мира.

Среди них — римский Колизей и Сиднейская опера, Европарламент и здания институтов ЕС в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге.

Свет выключат мэрии Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка возле Рокфеллер-центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также в Праге, Риге, Софии, Вроцлаве, Турке, Вильнюсе, знаменитая телебашня Торонто.

— Самые известные локации мира выключат свет в знак солидарности с Украиной, страдающей от российской агрессии и ракетного террора.

МИД помог воплотить эту масштабную инициативу президента Зеленского, которая демонстрирует поддержку украинцев во всем мире и доказывает, что Украина — это сила света, а Россия — это сила тьмы. Важно, что акция также имеет практическое измерение — сбор средств в рамках платформы UNITED24, — прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Компанию #LightUpUkraine, которую запустила фандрейзинговая платформа UNITED24, поддержали сразу шесть послов: Андрей Шевченко, Александр Усик, Скотт Келли, Элина Свитолина, Лиев Шрайбер и Тимоти Снайдер. Теперь к ним присоединяются более 60 международных локаций, и это настоящий знак солидарности с Украиной.

Акция #LightUpUkraine организована UNITED24, МИД Украины и международной депутатской коалицией United for Ukraine.

Ранее мы рассказывали, как Лиев Шрайбер и UNITED24 объявили сбор на генераторы для украинских медиков.

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