Мир

Елка в Нью-Йорке, Колизей, Сиднейская опера — без света! Самые популярные локации мира демонстрируют солидарность с Украиной

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 декабря 2022, 18:00
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