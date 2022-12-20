Силы восстанавливать больше, чем у врага ракет! Энергетики рассказали о своей работе после обстрелов

Энергетики последние несколько месяцев плодотворно и круглосуточно работают для восстановления энергосистемы Украины. Их работа была важна и до полномасштабной войны и массированных обстрелов, но замечать и ценить люди начали её только сейчас.
Украинские энергетики рассказали о своей работе после массированных обстрелов Евгению Руденко и Дмитрию Ларину из Украинской правды.
— У нас больше сил, чтобы все восстановить, чем у врага ракет, чтобы разрушать, — отметили герои материала. Поэтому пора узнать об их важной работе.
Лариса с коллегами отвечает за подачу пара из воды для движения огромных механизмов, которые затем дают электроток.
Осенью, в тот день, когда прозвучала воздушная тревога, женщина отправила коллег в бомбоубежище, а сама осталась на рабочем месте. Она объясняет, что нельзя останавливать непрерывный процесс очистки и подачи.
Тогда ракета попала в 200 м от теплоэлектростанции. Лариса упала на пол и закрыла голову руками. Её спину посекло разбитым стеклом, а в ноге застрял осколок, который потом достали в медпункте.
Перед этим она бросилась спасать оборудование:
Не знаю, что со мной случилось. Все произошло на уровне подсознания, — вспоминает женщина.
Не знаю, что со мной случилось. Все произошло на уровне подсознания, — вспоминает женщина.
У Ларисы начал разрываться телефон от звонков. Первой позвонила младшая 12-летняя дочь, она интересовалась, как сейчас ее мать.
Фото: Дмитрий Ларин / Украинская правда
Муж Ларисы работал на этом же предприятии половину своей жизни. Несколько лет назад решил пойти в бизнес, а с начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем на фронт. Мужчина участвовал в освобождении Херсона, а сейчас находится в горячей точке на Донбассе.
Он предлагал жене выехать из страны, но она отказалась. Этот вопрос больше не обсуждали в их семье.
— Когда муж шел в ВСУ, сказал, что хочет, чтобы наши дочери жили в свободной стране.
Кто-то должен выполнять эту работу на фронте, хотя он не был раньше военным. А я должна выполнять свою здесь, — делится Лариса.
Кто-то должен выполнять эту работу на фронте, хотя он не был раньше военным. А я должна выполнять свою здесь, — делится Лариса.
Сейчас старшая дочь супругов поступила в один из киевских вузов и тоже не собирается уезжать из Украины. Женщина объясняет — такова позиция их семьи.
Юрий обслуживает электрооборудование на ТЭС. После полномасштабного вторжения он вместе с другими мужчинами отправился в местную терроборону. Дежурил на блокпостах, помогал полиции и военным. Затем решил сосредоточиться на работе, которая стала сверхважной и опасной.
Мужчина рассказывает, что всегда приходит на работу раньше, чтобы понять объем работы и определить задачи для людей. В тот раз было так же, но как только мужчина ознакомился с планами — произошел “прилет”.
Он вспоминает: здание сильно затряслось. Дверь выбило, шкафы для вещей персонала завалились. Стены частично разрушило, на проходах кирпичи лежали.
Юрий не знал, куда бежать и что делать, все было в дыму и пыли.
— В этом помещении еще был монтер, вдали от меня. Мы криками перевернулись: “Живой?” — “Живой!” Сошлись в одну точку и начали выбираться на улицу, — делится Юрий.
— Как после “прилета” работать? Кофе выпил, покурил, немного успокоился и пошел дальше. У меня даже не было мысли уволиться.
Надо делать, что умеешь. Я знаю, для чего работаю и как это важно для людей. У меня тоже есть ощущение, что я на фронте, только энергетическом, — подчеркивает Юрий.
Надо делать, что умеешь. Я знаю, для чего работаю и как это важно для людей. У меня тоже есть ощущение, что я на фронте, только энергетическом, — подчеркивает Юрий.
Он также рассказал, что во время ремонтных работ встречаются разные люди: кто-то кричит из окна в спину, а кто-то идет и угощает горячим кофе и чаем.
— Главное, чтобы была победа ВСУ, а мы все выдержим. Все восстановим. Нужно только время, руки у нас есть. Враг выдыхается, а мы держимся благодаря нашим ребятам из ПВО.
Евгений работает топливно-транспортником. Говорит: о нем все шутят, что его сложно испугать. Несколько месяцев назад он переехал из прифронтового Славянска, в котором восемь лет назад началась война, и устроился на работу на один из объектов ДТЭК.
ТЭС в Славянске сильно разбили еще в 2014 году, а сейчас россияне бьют по этим объектам по всей Украине. Однако Евгений уверен, что украинская энергосистема выстоит.
Это подсказывает мужчине его опыт: он уже проходил 90-е, разрушение энергетического предприятия на старте войны в 2014-м, его возобновление и новые обстрелы уже сейчас. Так что испугать и удивить его теперь действительно сложно.
— Я был одним из десятка тех, кто первым вошел на электростанцию в Славянске после боев.
Увидел просто ужас: 95% окон не было, очень много разрушений, разбитое оборудование. Но мы сразу начали наводить порядок, — вспоминает Евгений.
Увидел просто ужас: 95% окон не было, очень много разрушений, разбитое оборудование. Но мы сразу начали наводить порядок, — вспоминает Евгений.
Когда все встречали 2015 год, он с коллегами провел ночь на морозе 26 °C, подавая уголь, чтобы Славянск был с теплом.
— Я уже 30 лет в профессии, слишком долго работаю, чтобы обращать внимание на критику. Это только мешает работе. И убеждать кого-то не вижу смысла.
Я знаю цену своей работе. И это понимание пришло еще до войны, с взрослением, с опытом. Нам не нужно сочувствие. Единственное, что нам нужно — ПВО. А все остальное мы сделаем сами, — утверждает мужчина.
Этого мужчину просто называют Палыч. Он 40 лет проработал на ТЭС. Он уже давно пенсионного возраста, но продолжает работать и держать энергетический фронт.
Говорит, что когда-то их профессию воспринимали иначе. Его портрет висел на доске почета в одном из областных центров. Со временем начали вспоминать лишь раз в год, в День энергетиков 22 декабря. И в большинстве своем они сами устраивали концерты и какие-то награждения. А после обстрелов люди стали больше обращать внимание на работу энергетиков.
— Но энергетика всегда требует внимания во все времена, — отмечает Палыч. И рассказывает одну историю о своей работе.
— Представьте: я иду пешком на смену, потому что автобус не едет, снег по колено. Очень холодно. Но я иду с мыслями о том, что у меня дома сейчас лежат в постели мои дети и жена. В доме тепло.
Очень радостно мне, что я даю им и другим семьям этот уют, — делится мужчина.
Очень радостно мне, что я даю им и другим семьям этот уют, — делится мужчина.
Мужчина говорит, что не понимает, когда люди жалуются на проблемы с электроснабжением.
— Энергетики просто разрываются. В дождь, снег, мороз идут на линию, спасают оборудование. Я тем, кто обвиняет, сказал бы: “Дорогой, ты привык, что у тебя свет. А какими силами он берется, ты знаешь?” — говорит Палыч.
Он объясняет: чтобы запустить блок, котел, турбины из холодного состояния, нужно восемь – десять часов непрерывной работы. Нельзя прогреть металл в турбине быстро. Нужна специальная температура, чтобы не было трещин. Также нужно учитывать много разных деталей: задвижка, арматура, регулятор, манометр, сигнализация, блокировка, конденсаторы, котлы, турбины.
Никогда не будет такого, чтобы мы подчинились. Мы все переживем, все сделаем, все восстановим. Просто надо набраться духу.
Никогда не будет такого, чтобы мы подчинились. Мы все переживем, все сделаем, все восстановим. Просто надо набраться духу.
Не каждый год такие испытания. Надо показать всему миру, что мы — украинцы, — подчеркивает Палыч.
Работники ГСЧС одни из первых выезжают на места обстрелов. Ранее спасатель ГСЧС рассказал о своей работе во время войны.
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