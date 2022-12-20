Рассказы

Силы восстанавливать больше, чем у врага ракет! Энергетики рассказали о своей работе после обстрелов

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 декабря 2022, 10:00
Як працюють енергетики України після обстрілів: історії працівників

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