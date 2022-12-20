Силы восстанавливать больше, чем у врага ракет! Энергетики рассказали о своей работе после обстрелов

Энергетики последние несколько месяцев плодотворно и круглосуточно работают для восстановления энергосистемы Украины. Их работа была важна и до полномасштабной войны и массированных обстрелов, но замечать и ценить люди начали её только сейчас.

Украинские энергетики рассказали о своей работе после массированных обстрелов Евгению Руденко и Дмитрию Ларину из Украинской правды.

— У нас больше сил, чтобы все восстановить, чем у врага ракет, чтобы разрушать, — отметили герои материала. Поэтому пора узнать об их важной работе.

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Лариса с коллегами отвечает за подачу пара из воды для движения огромных механизмов, которые затем дают электроток.

Осенью, в тот день, когда прозвучала воздушная тревога, женщина отправила коллег в бомбоубежище, а сама осталась на рабочем месте. Она объясняет, что нельзя останавливать непрерывный процесс очистки и подачи.

Тогда ракета попала в 200 м от теплоэлектростанции. Лариса упала на пол и закрыла голову руками. Её спину посекло разбитым стеклом, а в ноге застрял осколок, который потом достали в медпункте.

Перед этим она бросилась спасать оборудование:

Не знаю, что со мной случилось. Все произошло на уровне подсознания, — вспоминает женщина.

У Ларисы начал разрываться телефон от звонков. Первой позвонила младшая 12-летняя дочь, она интересовалась, как сейчас ее мать.

Муж Ларисы работал на этом же предприятии половину своей жизни. Несколько лет назад решил пойти в бизнес, а с начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем на фронт. Мужчина участвовал в освобождении Херсона, а сейчас находится в горячей точке на Донбассе.

Он предлагал жене выехать из страны, но она отказалась. Этот вопрос больше не обсуждали в их семье.

— Когда муж шел в ВСУ, сказал, что хочет, чтобы наши дочери жили в свободной стране.

Кто-то должен выполнять эту работу на фронте, хотя он не был раньше военным. А я должна выполнять свою здесь, — делится Лариса.

Сейчас старшая дочь супругов поступила в один из киевских вузов и тоже не собирается уезжать из Украины. Женщина объясняет — такова позиция их семьи.

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Все начиналось, как обычная смена

Юрий обслуживает электрооборудование на ТЭС. После полномасштабного вторжения он вместе с другими мужчинами отправился в местную терроборону. Дежурил на блокпостах, помогал полиции и военным. Затем решил сосредоточиться на работе, которая стала сверхважной и опасной.

Мужчина рассказывает, что всегда приходит на работу раньше, чтобы понять объем работы и определить задачи для людей. В тот раз было так же, но как только мужчина ознакомился с планами — произошел “прилет”.

Он вспоминает: здание сильно затряслось. Дверь выбило, шкафы для вещей персонала завалились. Стены частично разрушило, на проходах кирпичи лежали.

Юрий не знал, куда бежать и что делать, все было в дыму и пыли.

— В этом помещении еще был монтер, вдали от меня. Мы криками перевернулись: “Живой?” — “Живой!” Сошлись в одну точку и начали выбираться на улицу, — делится Юрий.

— Как после “прилета” работать? Кофе выпил, покурил, немного успокоился и пошел дальше. У меня даже не было мысли уволиться.

Надо делать, что умеешь. Я знаю, для чего работаю и как это важно для людей. У меня тоже есть ощущение, что я на фронте, только энергетическом, — подчеркивает Юрий.

Он также рассказал, что во время ремонтных работ встречаются разные люди: кто-то кричит из окна в спину, а кто-то идет и угощает горячим кофе и чаем.

— Главное, чтобы была победа ВСУ, а мы все выдержим. Все восстановим. Нужно только время, руки у нас есть. Враг выдыхается, а мы держимся благодаря нашим ребятам из ПВО.

Его сложно испугать

Евгений работает топливно-транспортником. Говорит: о нем все шутят, что его сложно испугать. Несколько месяцев назад он переехал из прифронтового Славянска, в котором восемь лет назад началась война, и устроился на работу на один из объектов ДТЭК.

ТЭС в Славянске сильно разбили еще в 2014 году, а сейчас россияне бьют по этим объектам по всей Украине. Однако Евгений уверен, что украинская энергосистема выстоит.

Это подсказывает мужчине его опыт: он уже проходил 90-е, разрушение энергетического предприятия на старте войны в 2014-м, его возобновление и новые обстрелы уже сейчас. Так что испугать и удивить его теперь действительно сложно.

— Я был одним из десятка тех, кто первым вошел на электростанцию в Славянске после боев.

Увидел просто ужас: 95% окон не было, очень много разрушений, разбитое оборудование. Но мы сразу начали наводить порядок, — вспоминает Евгений.

Когда все встречали 2015 год, он с коллегами провел ночь на морозе 26 °C, подавая уголь, чтобы Славянск был с теплом.

— Я уже 30 лет в профессии, слишком долго работаю, чтобы обращать внимание на критику. Это только мешает работе. И убеждать кого-то не вижу смысла.

Я знаю цену своей работе. И это понимание пришло еще до войны, с взрослением, с опытом. Нам не нужно сочувствие. Единственное, что нам нужно — ПВО. А все остальное мы сделаем сами, — утверждает мужчина.

Очень радостно давать семьям уют

Этого мужчину просто называют Палыч. Он 40 лет проработал на ТЭС. Он уже давно пенсионного возраста, но продолжает работать и держать энергетический фронт.

Говорит, что когда-то их профессию воспринимали иначе. Его портрет висел на доске почета в одном из областных центров. Со временем начали вспоминать лишь раз в год, в День энергетиков 22 декабря. И в большинстве своем они сами устраивали концерты и какие-то награждения. А после обстрелов люди стали больше обращать внимание на работу энергетиков.

— Но энергетика всегда требует внимания во все времена, — отмечает Палыч. И рассказывает одну историю о своей работе.

— Представьте: я иду пешком на смену, потому что автобус не едет, снег по колено. Очень холодно. Но я иду с мыслями о том, что у меня дома сейчас лежат в постели мои дети и жена. В доме тепло.

Очень радостно мне, что я даю им и другим семьям этот уют, — делится мужчина.

Мужчина говорит, что не понимает, когда люди жалуются на проблемы с электроснабжением.

— Энергетики просто разрываются. В дождь, снег, мороз идут на линию, спасают оборудование. Я тем, кто обвиняет, сказал бы: “Дорогой, ты привык, что у тебя свет. А какими силами он берется, ты знаешь?” — говорит Палыч.

Он объясняет: чтобы запустить блок, котел, турбины из холодного состояния, нужно восемь – десять часов непрерывной работы. Нельзя прогреть металл в турбине быстро. Нужна специальная температура, чтобы не было трещин. Также нужно учитывать много разных деталей: задвижка, арматура, регулятор, манометр, сигнализация, блокировка, конденсаторы, котлы, турбины.

Никогда не будет такого, чтобы мы подчинились. Мы все переживем, все сделаем, все восстановим. Просто надо набраться духу.

Не каждый год такие испытания. Надо показать всему миру, что мы — украинцы, — подчеркивает Палыч.

Работники ГСЧС одни из первых выезжают на места обстрелов. Ранее спасатель ГСЧС рассказал о своей работе во время войны.

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Фото: Дмитрий Ларин / Украинская правда