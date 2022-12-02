На передовой энергофронта — как украинские специалисты возобновляют питание, рискуя собственной жизнью

Украинские герои, “электрокиборги”, современные прометеи — так в народе окрестили энергетиков после массированных российских ракетных ударов по инфраструктуре Украины.
И действительно, работа этих специалистов очень тяжелая и рискованная. Несмотря на снег, дождь, морозный ветер, они выходят на свои смены днем и ночью, ведь понимают, что от них зависят миллионы людей, тысячи критически важных предприятий и учреждений.
Журналистка издания BBC News Украина Диана Курышко пообщалась с инженером одной из энергетических компаний в Киевской области. Андрей рассказал о буднях украинских энергетиков и возобновлении питания в стране.
С 10 октября энергетическая система Украины уже испытала семь волн российских атак. Последняя привела к временному обесточиванию всех атомных станций и большинства тепловых и гидроэлектростанций.
До сих пор наша энергосистема полностью не восстановилась. Украинцам не хватает тока, поэтому свет постоянно выключают.
Андрей рассказывает, что если раньше работа инженеров и электриков зависела от погоды, то теперь приходится ремонтировать линии при любых условиях.
В такой дождь, снег никто бы не лез ремонтировать. Подождали бы, пока утихнет. А сейчас все понимают, что нужно. Ребята лезут, — делится инженер.
В такой дождь, снег никто бы не лез ремонтировать. Подождали бы, пока утихнет. А сейчас все понимают, что нужно. Ребята лезут, — делится инженер.
Также энергетикам приходится работать даже ночью и ранним утром. Например, однажды Андрей выехал на смену в пять утра, а вернулся домой аж через три дня.
Фото: НЕК Укрэнерго / Facebook
Кроме того, если раньше энергетики преимущественно игнорировали воздушные тревоги и продолжали работать на объектах, теперь они понимают опасность своей профессии.
Конечно, страх есть. Но специалисты понимают, что сейчас каждый воюет на своем фронте. Поэтому жалоб нет.
Там, где я работаю, было несколько ударов. И в любой момент могут быть новые. Люди осознают все риски, но в окопах быть еще труднее. Потому работаем. Как слышим тревогу, стараемся отойти, — делится Андрей.
Там, где я работаю, было несколько ударов. И в любой момент могут быть новые. Люди осознают все риски, но в окопах быть еще труднее. Потому работаем. Как слышим тревогу, стараемся отойти, — делится Андрей.
Работы у энергетиков значительно прибавилось. Ремонтировать объекты можно месяцами, а разрушить — несколькими ракетами. Инженер отмечает, что с коллегами несколько недель восстанавливали один объект, но все результаты труда уничтожили российские обстрелы.
— Латали-латали несколько недель — и все в ноль. И так было несколько раз, — рассказывает Андрей.
Но, несмотря на все сложности, украинские энергетики добросовестно выполняют свою работу, а к героизации себя относятся иронически.
Восстановление энергетической инфраструктуры Украины продолжается. Всем нам приходится жить с неудобными графиками отключения света, но это сейчас нужно.
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