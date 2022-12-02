На передовой энергофронта — как украинские специалисты возобновляют питание, рискуя собственной жизнью

Украинские герои, “электрокиборги”, современные прометеи — так в народе окрестили энергетиков после массированных российских ракетных ударов по инфраструктуре Украины.

И действительно, работа этих специалистов очень тяжелая и рискованная. Несмотря на снег, дождь, морозный ветер, они выходят на свои смены днем ​​и ночью, ведь понимают, что от них зависят миллионы людей, тысячи критически важных предприятий и учреждений.

Журналистка издания BBC News Украина Диана Курышко пообщалась с инженером одной из энергетических компаний в Киевской области. Андрей рассказал о буднях украинских энергетиков и возобновлении питания в стране.

Сейчас также смотрят

Латали-латали несколько недель — и все в ноль

С 10 октября энергетическая система Украины уже испытала семь волн российских атак. Последняя привела к временному обесточиванию всех атомных станций и большинства тепловых и гидроэлектростанций.

До сих пор наша энергосистема полностью не восстановилась. Украинцам не хватает тока, поэтому свет постоянно выключают.

Андрей рассказывает, что если раньше работа инженеров и электриков зависела от погоды, то теперь приходится ремонтировать линии при любых условиях.

В такой дождь, снег никто бы не лез ремонтировать. Подождали бы, пока утихнет. А сейчас все понимают, что нужно. Ребята лезут, — делится инженер.

Также энергетикам приходится работать даже ночью и ранним утром. Например, однажды Андрей выехал на смену в пять утра, а вернулся домой аж через три дня.