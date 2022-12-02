Украина

На передовой энергофронта — как украинские специалисты возобновляют питание, рискуя собственной жизнью

Елена Яковлева, редактор сайта 02 декабря 2022, 16:00
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