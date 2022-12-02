На передовій енергофронту — як українські спеціалісти відновлюють живлення, ризикуючи власним життям

Українські герої, “електрокіборги”, сучасні прометеї — так у народі охрестили енергетиків після масованих російських ракетних ударів по інфраструктурі України.

І справді, робота цих спеціалістів дуже важка й ризикована. Попри сніг, дощ, морозний вітер вони виходять на свої зміни вдень і вночі, адже розуміють, що від них залежать мільйони людей, тисячі критично важливих підприємств і установ.

Журналістка видання ВВС News Україна Діана Куришко поспілкувалася з інженером однієї з енергетичних компаній у Київській області. Андрій розповів про будні українських енергетиків та відновлення живлення у країні.

Зараз також дивляться

Латали-латали кілька тижнів — і все в нуль

З 10 жовтня енергетична система України вже зазнала сім хвиль російських атак. Остання призвела до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій та більшості теплових і гідроелектростанцій.

Ще й досі наша енергосистема повністю не відновилась. Українцям бракує струму, а тому світло постійно вимикають.

Андрій розповідає, що якщо раніше робота інженерів та електриків залежала від погоди, то тепер доводиться ремонтувати лінії за будь-яких умов.