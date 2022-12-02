На передовій енергофронту — як українські спеціалісти відновлюють живлення, ризикуючи власним життям

Українські герої, “електрокіборги”, сучасні прометеї — так у народі охрестили енергетиків після масованих російських ракетних ударів по інфраструктурі України.
І справді, робота цих спеціалістів дуже важка й ризикована. Попри сніг, дощ, морозний вітер вони виходять на свої зміни вдень і вночі, адже розуміють, що від них залежать мільйони людей, тисячі критично важливих підприємств і установ.
Журналістка видання ВВС News Україна Діана Куришко поспілкувалася з інженером однієї з енергетичних компаній у Київській області. Андрій розповів про будні українських енергетиків та відновлення живлення у країні.
З 10 жовтня енергетична система України вже зазнала сім хвиль російських атак. Остання призвела до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій та більшості теплових і гідроелектростанцій.
Ще й досі наша енергосистема повністю не відновилась. Українцям бракує струму, а тому світло постійно вимикають.
Андрій розповідає, що якщо раніше робота інженерів та електриків залежала від погоди, то тепер доводиться ремонтувати лінії за будь-яких умов.
У такий дощ, сніг ніхто б не ліз ремонтувати. Почекали б, поки вщухне. А зараз усі розуміють, що треба. Хлопці лізуть, — ділиться інженер.
У такий дощ, сніг ніхто б не ліз ремонтувати. Почекали б, поки вщухне. А зараз усі розуміють, що треба. Хлопці лізуть, — ділиться інженер.
Також енергетикам доводиться працювати навіть вночі та рано вранці. Наприклад, одного разу Андрій виїхав на зміну о п’ятій ранку, а повернувся додому аж через три дні.
Фото: НЕК Укренерго / Facebook
Окрім того, якщо раніше енергетики переважно ігнорували повітряні тривоги та продовжували працювати на об’єктах, то тепер вони розуміють небезпеку своєї професії.
Звісно, і страх є. Але фахівці розуміють, що нині кожен воює на своєму фронті. Тому скарг немає.
Там, де я працюю, було кілька ударів. І у будь-який момент можуть бути нові. Люди усвідомлюють всі ризики, але ж в окопах бути ще важче. Тому працюємо. Як чуємо тривогу, стараємось відійти, — ділиться Андрій.
Там, де я працюю, було кілька ударів. І у будь-який момент можуть бути нові. Люди усвідомлюють всі ризики, але ж в окопах бути ще важче. Тому працюємо. Як чуємо тривогу, стараємось відійти, — ділиться Андрій.
Роботи в енергетиків значно побільшало. Ремонтувати об’єкти можна місяцями, а зруйнувати — кількома ракетами. Інженер зазначає, що з колегами кілька тижнів відновлювали один об’єкт, але всі результати праці знищив російський обстріл.
— Латали-латали кілька тижнів — і все в нуль. І так було кілька разів, — розповідає Андрій.
Та попри всі складнощі українські енергетики добросовісно виконують свою роботу, а до героїзації себе ставляться іронічно.
Відновлення енергетичної інфраструктури України триває. Усім нам доводиться жити з незручними графіками відключення світла, але це зараз необхідно.
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