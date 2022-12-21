Ялинка у Нью-Йорку, Колізей, Сіднейська опера — без світла! Найпопулярніші локації світу демонструють солідарність з Україною

Увесь світ спостерігає, як Україна бореться й живе у темряві. Енергоінфраструктура нашої країни страждає від терористичних обстрілів з боку Росії. Тому в українців може не бути електроенергії кілька діб поспіль, але ми маємо світло в собі!

Також нас підтримує увесь світ, країни допомагають у ремонті наших енергетичних об’єктів.

21 грудня найпопулярніші локації усього світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною. Кампанія #LightUpUkraine має на меті зібрати через фандрейзингову платформу UNITED24, започатковану президентом Зеленським, $10 000 000 на придбання генераторів для українських лікарень.

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Першим до #LightUpUkraine приєднався легендарний нью-йоркський Карнеґі-Хол — там вимкнули світло 4 грудня 2022 року, під час концерту на честь 100-річчя української різдвяної мелодії Щедрик.

— Коли вимикається світло, це завжди сприймається, як дещо незвичне.

Але коли проводиш без нього чотири, десять, двадцять годин або навіть днів і починаєш звикати до темряви, — це найгірше, що може статись.

Це означає, що світло — не єдине, що у вас хочуть забрати. Це посягання на кожну частину вашого життя. Саме так ми живемо в Україні зараз — захищаючись від ворога, який прийшов нас знищити. Тому я звертаюся до вас, справжні друзі України. Нам потрібна ваша підтримка! — сказав президент України Володимир Зеленський. Він закликав шукати нові способи допомоги Україні.

Які локації у світі вимкнуть світло 21 грудня

Загалом 21 грудня о 20:00 світло вимкнуть 62 локації у 19 країнах світу.

Серед них римський Колізей та Сіднейська опера, Європарламент та будівлі інституцій ЄС в Брюсселі та парламенту Шотландії в Единбурзі.

Світло вимкнуть мерії Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерівського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто.

— Найвідоміші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною, яка потерпає від російської агресії та ракетного терору.

МЗС допомогло втілити цю масштабну ініціативу президента Зеленського, яка демонструє підтримку українців у всьому світі та доводить, що Україна — це сила світла, а Росія — це сила темряви. Важливо, що акція також має практичний вимір — збір коштів в рамках платформи UNITED24, — прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кампанію #LightUpUkraine, яку запустила фандрейзингова платформа UNITED24, підтримали одразу шість амбасадорів: Андрій Шевченко, Олександр Усик, Скотт Келлі, Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер і Тімоті Снайдер. Тепер до них долучаються понад 60 міжнародних локацій, і це справжній знак солідарності з Україною.

Акція #LightUpUkraine організована UNITED24, МЗС України та міжнародною депутатською коаліцією United for Ukraine.

Раніше ми розповідали, як Лієв Шрайбер та UNITED24 оголосили збір на генератори для українських медиків.

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Фото: UNITED24