Світ

Ялинка у Нью-Йорку, Колізей, Сіднейська опера — без світла! Найпопулярніші локації світу демонструють солідарність з Україною

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Грудня 2022, 18:00
LightUpUkraine — найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною

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