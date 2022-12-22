З терапевтичним ефектом: як виглядають ялинки у містах України

Хоч як на українців тисне війна та відключення світла, казковій атмосфері свят усе-таки бути, адже в містах України встановили ялинки з терапевтичним ефектом.

Ялинка — один із символів свята, як ніколи відчула вплив загарбницької війни. Це, зокрема, можна простежити в оформлені. Ялинки встановили заради дітей, бо у малих українців ніхто не має права красти Різдво та Новий рік.

До прикладу, у Миколаєві вона зроблена із захисних маскувальних сіток. Враження, ніби вона стоїть на варті міста, охороняючи його від російських ракет.

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В Івано-Франківську ялинку створили із дитячих малюнків. Тут слова подяки воїнам і бажання малюків перемогти окупанта.

Ялинка незламності в Миколаєві

Ялинку незламності встановили в самісінькому центрі Миколаєва, а маскувальні сітки вкрили величну скульптуру Святого Миколая, щоб приховати її від ворожих ракет.

Містянам така ідея припала до душі. Мешканка міста Олена поділилася, що вважає таке оформлення Святого Миколая дуже символічним.

Він нас береже, ми його бережемо, ще й прикрашаємо.

Ялинкові прикраси роблять власноруч жителі Миколаєва. Тож прикрашають ялинку новорічні кульки зі щирими побажаннями. Серед них — бажання перемоги нашій Україні.

Кременчук та Полтава: ялинці бути

На Полтавщині теж вирішили ставити ялинку задля дітей, хоч міська влада довго зважувала всі за і проти.

Інженерка-проектувальниця комунального підприємства Благоустрій Кременчука Олеся Григораш зазначила, що хотілося створити хоч малесеньку, але атмосферу свята.

Самій ялинці вже понад 12 років. Та цьогоріч вона виглядає особливо, бо прикрашена патріотично-святковими іграшками з підручних матеріалів.

На ній видніються 1300 кульок, придбаних чотири роки тому, які пофарбували у жовто-блакитний. Усі разом вони утворили композицію широкого національного прапора, по 7 м кожного кольору.

Щодо святкових вогників, то цьогоріч ялинки у цих областях не матимуть жодної ілюмінації.

Ялинка Львова

Львів завдячує 14-метровій ялинці одному із підприємств, яке подарувало дерево. Воно росло на теплотрасі, а коріння почало нищити мережі.

Прикрасили західну зелену красуню торішньою ілюмінацією, зменшивши кількість вогників задля економії. Вмикатимуть їх із 17 до 21 години. А на верхівці ялинки сяє символічний протитанковий їжак.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що місцева адміністрація радилася з волонтерами, військовими, родинами переселенців, а також із фахівцями центру ментального здоров’я. Усі дійшли думки, що однозначно ялинка має бути.

Ялинка перемоги в Івано-Франківську

Новорічну красуню в Івано-Франківську вже встигли охрестити ялинкою перемоги. Адже її прикрасили дитячими малюнками.

Загалом на ялинці 350 дитячих робіт. Усі — патріотичні, є з гербами деокупованих міст, янголами-захисниками та навіть із псом Патроном.

Вони, як зазначають мешканці міста, показують віру в Україну, що люди вболівають за нас, ЗСУ, і що вони вірять в перемогу.

У рідному місті Віталіни — Харкові новорічна ялинка надзвичайно красива, але під землею. Тому радіє Франківській та вірить, що незабаром уся Україна святкуватиме новий переможний рік.

А як виглядає зелена красуня столиці, дивись у нашому матеріалі.

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