Щоб не застрягти посеред дороги: лайфхаки для ремонту машини своїми руками

Якщо ти хочеш ремонтувати власне авто самотужки, а не віддавати його на тижні у сервіс, дивись у матеріалі, як зробити ремонт авто самостійно — корисні лайфхаки.

Ремонт авто самостійно: лайфхаки від автосервісів

Auto24 зібрали поради від фахівців з ремонту, які допоможуть тобі швидко полагодити авто. Дивись і навчайся нового. Навіть якщо ти не вмієш лагодити машину самостійно — не біда.

Ці універсальні поради допоможуть не тільки новачку, а й бувалим автолюбителям.

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Інформація — найважливіше. Добре мати книжку з обслуговування та ремонту авто твоєї моделі. Там пишуть про можливі проблеми, які можуть виникнути, і як з ними впоратися.

Добре мати книжку з обслуговування та ремонту авто твоєї моделі. Там пишуть про можливі проблеми, які можуть виникнути, і як з ними впоратися. Клей. У багажнику завжди має бути клей для різних поверхонь машини. Але якщо його поруч немає, допоможе шматочок пінопласту й розчинник. Такий клей виходить відмінним. А якщо розчинити целулоїд (з нього виготовляють лінійки та кульки для пінг-понгу), вийде взагалі емаліт, його використовували навіть в авіації.

У багажнику завжди має бути клей для різних поверхонь машини. Але якщо його поруч немає, допоможе шматочок пінопласту й розчинник. Такий клей виходить відмінним. А якщо розчинити целулоїд (з нього виготовляють лінійки та кульки для пінг-понгу), вийде взагалі емаліт, його використовували навіть в авіації. Тримач гайки. Якщо під капотом немає місця навіть для пальця, на допомогу прийде тримач гайок. Це зручний аксесуар, який варто придбати. Він виглядає як довга викрутка з отвором для гайки.

Магніт з отвором. Корисна річ в арсеналі водія. Ти можеш використати його, коли буде потрібно щось дістати. Ним можна дотягнутися до кріплень або дрібних деталей, які впали у капот.

Корисна річ в арсеналі водія. Ти можеш використати його, коли буде потрібно щось дістати. Ним можна дотягнутися до кріплень або дрібних деталей, які впали у капот. Мастило, гальмівна рідина, гас, оцет, лимонна кислота. Це не рецепт, а засоби, якими можна відмити іржу з гайок та болтів. Адже часто автосервіси відмовляються брати на обслуговування машини зі старими деталями.

Це не рецепт, а засоби, якими можна відмити іржу з гайок та болтів. Адже часто автосервіси відмовляються брати на обслуговування машини зі старими деталями. Мило. Лайфхак, який допоможе відмити руки. Але намилити їх потрібно саме до роботи і дати милу висохнути, не витираючи рушником. Сухе мило не дасть бруду в’їдатися в шкіру.

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