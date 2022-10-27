Щоб не застрягти посеред дороги: лайфхаки для ремонту машини своїми руками

Якщо ти хочеш ремонтувати власне авто самотужки, а не віддавати його на тижні у сервіс, дивись у матеріалі, як зробити ремонт авто самостійно — корисні лайфхаки.
Auto24 зібрали поради від фахівців з ремонту, які допоможуть тобі швидко полагодити авто. Дивись і навчайся нового. Навіть якщо ти не вмієш лагодити машину самостійно — не біда.
Ці універсальні поради допоможуть не тільки новачку, а й бувалим автолюбителям.
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