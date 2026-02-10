Коли садити цибулю на розсаду в 2026 році: точні строки для кожного регіону України

Кінець зими — слушний час готувати свій город до нового сезону, і турбота про врожай цибулі тут – чи не найпершому місці.

Як і завжди, у 2026 році строки посіву на розсаду цибулі в Україні залежать від регіону та типу городини — як їх визначити, розказуємо у матеріалі.

Коли сіяти цибулю на розсаду в 2026

На півдні країни, у Херсоні та на Одещині, насіння можна сіяти вже у січні або на початку лютого.

Центральні регіони, такі як Київ чи Вінниця, традиційно починають сіяти цибулю на розсаду наприкінці лютого або в березні, щоб до кінця квітня–травня пересадити її у відкритий ґрунт.

Північні та східні області, наприклад Чернігів, Суми, трохи затримуються: посів проводять у середині або наприкінці березня, а висадку у ґрунт планують на травень–початок червня.

На заході країни, у Львівській та Івано‑Франківській областях, строки залежать ще й від висоти над рівнем моря: посіяти можна з березня до квітня, а висадити на грядку — у травні чи червні.

Щоб точно визначити дату посіву, можна скористатися простим правилом:

Від бажаної дати висадки у ґрунт відрахуй 60-70 днів для сортів цибулі, які вимагають довгого світлового дня або 30-45 днів для таких, що відносять до короткоденних.

Сприятливі дні для посадки цибулі на розсаду 2026 за місячним календарем

Лютий: 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28 число

Березень: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 число.

Квітень: 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28число.

Як правильно сіяти цибулю на розсаду в 2026

Спочатку потрібно обрати насіння, замочити його у теплій воді на 4-8 годин, швидко ополоснути і підсушити.

Додатково насіння можна знезаразити, наприклад, у слабкому розчині марганцівки або 3% перекису водню, чи у спеціальних біопрепаратах, стимуляторах росту (Епін, Циркон).

Земля для розсади цибулі повинна бути пухкою, теплою та родючою. Субстрат для розсади можна зробити самому: з торфу, перегною, садової землі і піску.

Насіння потрібно сіяти неглибоко, зверху накрити тонким шаром ґрунту, близько пів сантиметра, щоб воно могло легко пробитися на світло.

Сходи люблять тепло, тому спочатку температура має бути близько 18-22 градусів. Коли паростки з’являться, нічну температуру бажано знизити до 12-15 градусів.

Розсаді цибулі необхідно багато світла — мінімум 12-14 годин на день. Якщо природного сонця мало, краще підсвічувати сіянці фітолампами.

Підживлювати розсаду варто починати після появи перших справжніх листків і проводити раз на 10-14 днів. Зазвичай для цього беруть органічні або комплексні добрива для розсади.

Насіння краще сіяти густо, а потім прорідити, залишаючи 2-3 см між рослинами. Пікірувати розсаду цибулі не вийде, бо вона погано переносить пересадку коренів.

Пересаджувати розсаду цибулі у відкритий ґрунт варто, коли земля добре прогріта, і немає загрози нічних заморозків. Оптимальна нічна температура — вище 5-8 градусів.

Перед висадкою краще загартувати розсаду: виносити її на свіже повітря на кілька годин щодня протягом тижня. Після загартування рослини швидше і краще приживаються.

